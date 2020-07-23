Укргазвидобування у І півріччі знизило видобуток газу майже на 1%

АТ "Укргазвидобування" за І півріччя 2020 року видобуло 6,69 млрд кубометрів газу, що на 0,8% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"В I півріччі 2020 року компанія забезпечила видобуток 6,69 млрд кубометрів газу, який було поставлено населенню і ТКЕ. Відхилення від аналогічних показників минулого року становить мінус 0,8% або 53 млн кубометрів блакитного палива, у той час як середня ціна реалізації газу компанією зменшилася на 47% порівняно з І півріччям 2019 року", - йдеться у повідомленні.

У компанії заявляють, що наразі ведеться розробка середньострокової стратегії розвідки та видобування газу з урахуванням нових ринкових факторів.

"Ми змінюємо підходи до управління проєктами у сфері розвідки та видобування газу. Розробляємо середньострокову стратегію розвідки та видобування газу з урахуванням нових ринкових факторів. Серед її головних цілей – наростити ресурсну базу вуглеводнів. Фактично – створити новий фундамент для розвитку галузі", - зазначив директор дивізіону "Нафтогаз Розвідка і Видобування" Олександр Романюк.

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Як повідомляв Укрінформ, у лютому компанія представила нову стратегію з видобутку газу "Тризуб", яка може забезпечити значний прорив у цьому сегменті видобутку вуглеводнів.

У 2019 році АТ "Укргазвидобування" видобуло близько 13,6 млрд кубометрів газу у 2018 році – 15,5 млрд кубометрів.

Найбільше родовище компанії – Шебелинське – було відкрите у 1950 році, рівень його виснаженості становить 89%.