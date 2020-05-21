Укргазвидобування направило місцевим бюджетам близько 252 мільйонів рентних платежів

Укргазвидобування за 4 місяці 2020 року спрямувало близько 252 млн грн рентних платежів до місцевих бюджетів

Про це повідомляє пресслужба УГВ.

"АТ «Укргазвидобування», що входить до групи Нафтогаз, за січень-квітень 2020 року спрямувало до місцевих бюджетів, на території яких компанія здійснює видобуток вуглеводнів, 251,9 млн грн рентних платежів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до зведеного бюджету країни надійде загалом близько 5 млрд грн рентних платежів від Укргазвидобування за 4 місяці 2020 року.

5% від рентних платежів – 251,9 млн грн, надійде до бюджетів різних рівнів 12 областей.

Близько 90% цих коштів сконцентровано у двох газовидобувних областях: Харківській і Полтавській.

Загалом рентні кошти розподіляються між регіонами наступним чином: Харківська обл. – 123,6 млн грн, Полтавська обл. – 108,2 млн грн, Львівська обл. – 10,2 млн грн, Дніпропетровська обл. – 4,8 млн грн, інші – 5,1 млн грн

Сума рентних платежів розраховується відповідно до ціни продажу природного газу АТ «Укргазвидобування» на користь НАК «Нафтогаз України».

Як повідомлялося, за січень-березень 2020 року АТ «Укргазвидобування» спрямувало до місцевих бюджетів, на території яких компанія здійснює видобуток вуглеводнів, 205 млн грн рентних платежів.