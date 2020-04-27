Укргазвидобування у І кварталі скоротило видобуток газу на 0,4%

АТ "Укргазвидобування" у січні-березні 2020 року скоротило видобуток газу на 0,4% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

"Укргазвидобуванню, що входить в групу Нафтогаз, вдалося вийти на показники видобутку товарного газу на рівні аналогічного періоду минулого року і втримати відхилення в межах мінус 0,4%. За оперативними даними, обсяг видобутку Укргазвидобування за січень-березень 2020 року становить 3,4 млрд кубометрів природного газу, який був відпущений населенню і ТКЕ", - йдеться у повідомленні.

У компанії зазначають, що скорочення попиту на локальних та міжнародних ринках ціни на нафту і газ, а також низькі ціни на ресурс означають скорочення інвестицій у галузі.

"Сьогодні видобувна галузь переживає непрості часи. По-перше, через кардинальне скорочення попиту на локальних та міжнародних ринках ціни на нафту і газ знаходяться на рекордно низькому рівні. Для споживачів – це позитивна новина. Проте для видобувних компаній – це скорочення доходів і, як наслідок – згортання інвестицій. По-друге, через пандемію коронавірусу підрядні організації не завжди можуть дотримуватися договірних термінів робіт і поставок. До кінця року ми відчуємо негативний вплив цих факторів на виробничі показники", - прокоментував перший заступник генерального директора Укргазвидобування Олександр Романюк.

Він нагадав, що компанія нещодавно підписала сервісний контракт з компанією Expert Petroleum.

"Ми активно працюємо над тим, аби зменшити наслідки кризи. Сервісний контракт, який ми уклали з міжнародною компанією Expert Petroleum, дасть змогу залучити іноземні інвестиції та практики управління виснаженими родовищами вже цього року", - зазначив представник УГВ.

Компанія продовжує модернізацію наземної інфраструктури, зокрема заплановані проєкти переоснащення наявних та будівництва нових установок комплексної підготовки газу.

Також продовжуються спільні проєкти з компанією Schlumberger щодо буріння свердловини №888 Шебелинського родовища та Halliburton щодо відновлення роботи свердловин з недіючого фонду, шляхом буріння бічних стовбурів.