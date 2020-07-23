Зеленський вітає підписання кредитної угоди з ЄС на €1,2 мільярда

Президент Володимир Зеленський привітав підписання меморандуму та кредитної угоди з Європейським Союзом про надання Україні 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

“Вітаю підписання Меморандуму та Кредитної угоди про надання Україні макрофінансової допомоги ЄС обсягом 1,2 млрд євро. Вдячний за підтримку макроекономічної стабільності та процесу реформ в Україні в умовах подолання наслідків COVID-19” - зазначив Президент.

Як повідомлялося, Україна у четвер підписала меморандум і кредитну угоду з Європейським Союзом щодо отримання 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги.

ЄС у травні затвердив рішення про надання Україні 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги у зв’язку з пандемією COVID-19.