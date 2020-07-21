Депутатка пояснила, як Україна може заробляти на смітті

Ухвалення закону “Про управління відходами” (№2207-1-д) створить передумови для перетворення сміття на додатковий ресурс для заробітку в Україні.

Про це в коментарі Укрінформу повідомила член Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування та одна зі співавторів законопроєкту Леся Василенко (фракція "Голос").

"Ми ухвалили рамковий законопроєкт, який закладає основоположні принципи поводження з відходами в Україні. Поки що принципи, що закладені в чинне законодавство, полягають у тому, що українці мусять жити за правилами середньовіччя в той час, коли наші сусіди та європейські країни, які є нашими партнерами, живуть за адекватними правилами, коли сміття - це не просто відходи, а окремий продукт зі своєю окремою доданою вартістю, продукт, на якому можна заробляти. Але не в той спосіб, як у нас заробляють сміттєзвалища, в тому числі й 30 тисяч несанкціонованих сміттєзвалищ, які є зараз в Україні, а в нормальний прозорий спосіб, коли сміття переробляється на нові продукти, коли упаковка використовується двічі, а сміття взагалі є джерелом електроенергії, наприклад, той же біогаз. Україна має всі шанси також почати заробляти на смітті, щоб воно ставало не тягарем, яке забруднює тисячі гектарів землі, а додатковим ресурсом", - пояснила Василенко.

Але для цього, за її словами, українці мають перейти на європейську екологічну модель поводження з відходами, що й передбачає ухвалений Радою за основу законопроєкт №2207-1-д.

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"Він передбачає встановлення кілька душе чітко та значених ступенів поводження з відходами. Перше правило цього законопроекту: "якщо можеш, не сміти", тобто документ направлений на те, щоби вироблялося менше сміття, та встановлює певні стимули для виробників, щоб вони якомога краще організовували виробничий процес, аби за результатами підприємницької діяльності залишалося якомога менше слідів від неї. Друге правило - все, що продукується, має бути таким, щоб використовуватися повторно, тому відходи мають підлягати переробці. Якщо ж вона неможлива, то тільки тоді ми говоримо про захоронення, але безпечне для людини та довкілля", - пояснила Василенко.

Таким чином, переконана депутатка, вдасться суттєво зменшити частку сміття, яке відправляється на полігони та сміттєзвалища, а вже накопичене сміття буде належним чином утилізоване та перероблене.

Водночас вона уточнила, що після ухвалення цього законопроєкту в цілому мусить бути прийнята низка галузевих законів, які регулюють поводження з відходами в певних сферах життєдіяльності, зокрема в промисловості, побуті, медицині.

"Цей законопроєкт не врегульовує фінансовий бік управління відходами - будуть окремі законодавчі ініціативи", - додала Василенко.

Вона підкреслила, що схожі законопроєкти намагалися ухвалити депутати попередніх скликань, але "все було безуспішним, оскільки була дуже сильна протидія сміттєвого лобі, якому це просто невигідно і нецікаво, тому що відповідні ініціативи "зазіхали" на їхні фінансові інтереси".

Як повідомляв Укрінформ, 21 липня Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт “Про управління відходами” (№2207-1-д), яким, серед іншого, пропонується у 150 разів збільшити штрафи за викидання сміття з вікон транспорту.