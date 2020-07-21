Рада планує у 150 разів збільшити штрафи за викидання сміття з вікон транспорту

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт “Про управління відходами” (№2207-1-д).

Відповідне рішення підтримали 284 народних депутатів при мінімально необхідних 226-ти, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Автори законопроєкту (група із 16-ти депутатів) пропонують внести зміни до Кодексу про адміністративні порушення, встановлюючи систему відповідальності за правопорушення у сфері управління відходами.

Так, за псування, забруднення та засмічення земель, зокрема сільськогосподарських, хімічними речовинами та відходами пропонується встановити штраф для громадян і посадових осіб у розмірі від 100 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1700 до 6800 грн), для громадян як суб'єктів підприємницької діяльності - від 250 до 500 НМДГ (від 4250 до 8500 грн). На сьогодні цей штраф становить 340-1380 грн для громадян і посадовців, а для підприємців - 850-1700 грн.

За порушення вимог управління відходами під час їх збирання, перевезення та оброблення громадян і посадовців пропонується штрафувати на суму від 1700 до 6800 грн (100-400 НМДГ), а суб’єктів підприємницької діяльності - від 4250 до 8500 грн (250-500 НМДГ). Згідно з чинною редакцією КУпАП, такий штраф зараз не перевищує ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 1700 грн.

Порушення правил ведення обліку відходів, подання звітної інформації про управління відходами з порушенням встановлених строків або з недостовірними даними зможе загрожувати посадовцям і підприємцям штрафом у 30-50 НМДГ (від 510 до 850 грн), а неподання звітів протягом двох звітних періодів і повторне порушення протягом року - штрафом від 100 до 200 НМДГ (від 1700 до 3400 грн). Наразі ці штрафи встановлені у межах від 51 грн до 85 грн.

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Порушення встановленого порядку подання декларації про відходи або неподання такої декларації тягтиме за собою накладення штрафу на посадових осіб і громадян - суб’єктів підприємницької діяльності - від 1700 до 3400 грн (зараз штраф не перевищує 255 грн).

За приховування, перекручення або відмова від надання повної та достовірної інформації за запитами посадових осіб і зверненнями громадян та їхніх об’єднань щодо безпеки утворення відходів та управління ними, у тому числі про їх аварійні скиди та відповідні наслідки, в законопроєкті пропонується встановити штраф від 30 до 50 НМДГ (510-850 грн), що на сьогодні становить від 51 до 85 гривень. Повторне ж порушення зможе загрожувати штрафом від 100 до 200 НМДГ, тобто від 1700 до 3400 грн, чого чинна редакція КУпАП не визначає взагалі.

Разом з тим у 200 разів може збільшитись штраф за передачу відходів із порушенням установлених правил. Так, пропонується накладати на громадян і посадовців штраф від 200 до 600 НМДГ (від 3400 грн до 10200 грн), а на суб’єктів підприємницької діяльності - від чотирьохсот до тисячі НМДГ (від 6800 до 17000 грн). На сьогодні такі порушення тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від одного до трьох НМДГ (17-51 грн) і на посадових осіб - від двох до п'яти НМДГ (51-85).

За порушення встановлених правил і режиму експлуатації установок і виробництв із оброблення відходів, а також полігонів для захоронення відходів (сміттєзвалищ, шламосховищ, золовідвалів) у законопроекті пропонується штрафувати посадовців і підприємців на суму від 6800 до 17000 грн (від 400 до 1000 НМДГ), що наразі не перевищує п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 85-ти гривень.

Також у 15 разів можуть зрости штрафи за викидання сміття та інших предметів з вікон і дверей вагонів поїздів, прохід по залізничних коліях у невстановлених місцях. Пропонується збільшити їх розмір зі 34-170 грн до 1700-2550 грн.

Такого ж розміру штрафи автори законопроєкту пропонують передбачити за викидання сміття за борт річкового або маломірного судна, з вікон і дверей автобусів, маршрутних таксі, тролейбусів або трамваїв. Таким чином покарання може зрости в 150 разів, адже зараз штраф за відповідні порушення не перевищує 17-ти грн.

Водночас із Кодексу пропонується виключити норму щодо покарання за змішування чи захоронення відходів, для утилізації яких в Україні існує відповідна технологія, без спеціального дозволу Мінприроди, а також положення про захоронення неперероблених побутових відходів і перевищення встановлених лімітів на обсяги утворення та розміщення відходів. Нині штрафи за такі порушення становлять від 34-85 грн (від двох до п'яти НМДГ) і 850-1700 грн (від 50 до 100 НМДГ), відповідно.

Окрім того, законопроєктом пропонується впровадити Національний перелік відходів та інформаційну системи управління відходами, яка надасть змогу значно спростити систему обліку та звітності, подання декларацій та здійснення дозвільних процедур у сфері управління відходами.

Законопроєкт пропонує встановити порядок збирання, вивезення та оброблення муніципальних відходів, забезпечує впровадження їх роздільного збирання та рециклінгу, передбачити вимоги до якісного надання послуги з управління відходами та нарахування плати за таку послугу.

Прогнозується, що впровадження цих положень дасть змогу розв’язати ряд загальнонаціональних проблем, пов’язаних із безконтрольним накопиченням і захороненням відходів, масовим утворенням стихійних сміттєзвалищ, тотальним порушенням вимог екологічної безпеки у сфері управління відходами та призведе до надходжень інвестицій у сферу управління відходами.