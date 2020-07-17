Енергоатом має потенціал і потужності для експорту електроенергії

Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» має потенціал і потужності, які дозволяють експортувати електроенергію, зокрема завдяки проєкту «Енергетичний міст «Україна – Європейський Союз».

Про це в інтерв’ю Energy Club сказав віцепрезидент НАЕК «Енергоатом» Герман Галущенко.

«На жаль, проєкт «Енергоміст» за 5 років дійшов до фінальної стадії, але не до практичної реалізації. На шляху виникло дуже багато перешкод – як об'єктивних, так і суб'єктивних. Тим не менш, я є адептом цього проєкту. Вважаю, що маючи такий потенціал, такі потужності і розуміючи, що в певних країнах є дефіцит електроенергії, ми могли б спокійно її експортувати. Тим паче, що в нас досі є системи транспортування, побудовані ще за радянських часів, які стоять і не використовуються повною мірою», - сказав Галущенко.

Віце-президент Енергоатома переконаний: цей проєкт мав би бути пріоритетом для держави, оскільки навіть з його техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) видно, що Енергоміст вже за п’ять років принесе мільярди євро надходжень і самій компанії, і в держбюджет України.

Як повідомлялося, ідея проєкту полягала у тому, щоб спрямувати на експорт потужності другого енергоблоку Хмельницької АЕС, від’єднавши його від єдиної енергосистеми, а за отримані відтак кошти добудувати 3-й та 4-й блоки цієї станції.