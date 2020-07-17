Енергоатом готовий напряму постачати електроенергію населенню – віцепрезидент

Енергоатом готовий напряму постачати електроенергію населенню.

Про це в інтерв’ю Energy Club заявив віце-президент НАЕК «Енергоатом» Герман Галущенко, повідомляє сайт Енергоатома.

«Ми можемо продавати частину своєї електроенергії населенню напряму, тобто «закривати» ПСО, виконуючи соціальну місію, і самостійно торгувати на ринку двосторонніх договорів, що дало б нам можливість суттєво покращити фінансовий стан компанії», – сказав Галущенко.

Він зазначив, що покладені на Компанію спеціальні зобов'язання (ПСО) є вкрай важливими, оскільки дають населенню можливість отримувати електроенергію за доступними тарифами. Але сам механізм ПСО є незрозумілим та нелогічним. Адже наразі 80% електроенергії Енергоатома забирає неефективний трейдер ДП «Гарантований покупець» – підприємство, яке саме не виробляє цієї електроенергії й «абсолютно не ефективно здійснює її продаж». При цьому ГарПок ще й заборгував Енергоатому понад 7,4 млрд гривень.

«Все має функціонувати таким чином, щоб з одного боку ми могли продавати електроенергію за мінімальною ціною для населення, а з іншого – компанія могла б заробляти кошти та прогнозовано розвиватися», – наголосив Галущенко, вважаючи «такий баланс абсолютно реальним».