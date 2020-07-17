Нафта дешевшає через новий сплеск захворюваності у США

Ціни на нафту знижуються у п'ятницю через новий сплеск випадків COVID-19 у США, нестабільність у відносинах між США і Китаєм і діях ОПЕК напередодні.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість вересневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $ 43,20 за барель, що на $ 0,17 (0,39%) нижче ціни на момент закриття попередньої сесії.

Ф'ючерси на нафту WTI на серпень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX опустилися в ціні на $ 0,09 (0,22%) - до $ 40,66 за барель.

США встановили черговий абсолютний добовий рекорд щодо нових випадків зараження COVID-19 - більш як 75 тис. Попередній рекорд становив 68 241 випадок. Захворюваність на коронавірус зростає в 41 штаті, в 25 штатах зареєстровано зростання добової смертності від COVID-19.

Сплеск нових випадків і глобальні блокування також завдають удару по галузях туризму. Компанія British Airways кілька годин тому оголосила, що ставить на прикол весь свій парк реактивних літаків. Це посилило побоювання інвесторів у тому, що пандемія далека від завершення і це послаблює надії на відновлення економіки.

Відносини між Сполученими Штатами і Китаєм залишаються у підвішеному стані після того, як 14 липня президент США Дональд Трамп підписав розпорядження про скасування преференційного торговельного статусу Гонконгу. Наступного дня Китай пообіцяв вжити санкції, і США, як повідомляється, зараз розглядають питання про заборону віз для членів Комуністичної партії Китаю і членів їхніх сімей.

У середу ОПЕК + пом'якшила рекордні скорочення нафтовидобутку з 9,7 млн ​​бар./добу (б/д) - з 1 серпня скорочення виробництва становитиме 7,7 млн ​​б/д. Цей рівень залишиться незмінним до кінця року.

Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 43,28 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 43,32 долара за барель, що на 5 центів нижче рівня закриття торгів ($ 43,37).