Нафта дешевшає після рішення ОПЕК+ збільшити видобуток

Ціни на нафту знизилися в четвер після того, як ОПЕК і союзники картелю погодилися пом'якшити рекордні обмеження поставок з 1 серпня.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість вересневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $43,51 за барель, що на $0,28 (0,64%) нижче за ціну на час закриття попередньої сесії.

Ф'ючерси на нафту WTI на серпень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX опустилися в ціні на $0,34 (0,83%) - до $40,86 за барель.

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Країни ОПЕК+ домовилися обмежити масштаби скорочення нафтовидобутку, починаючи з 1 серпня. На думку делегатів, які взяли участь в засіданні спільного міністерського моніторингового комітету (JMMC) групи, світова економіка поступово відновлюється після пандемії коронавірусу.

У травні-червні ОПЕК+ скоротив видобуток на 9,7 млн ​​бар./добу. (б/д), або на 10% світової пропозиції. У липні цей показник становив 9,6 млн б/д, оскільки Мексика відмовилася скорочувати виробництво третій місяць поспіль. З серпня по грудень скорочення офіційно становитимуть 7,7 млн ​​б/д.

Дані Управління енергетичної інформації (EIA) показали, що за підсумками минулого тижня запаси сирої нафти в США впали на 7,5 млн бар. при прогнозному зниженні на 2,1 млн бар. Це найістотніше скорочення запасів з тижня, що завершився 27 грудня 2019 року. Запаси бензину в Штатах за тиждень знизилися на 3,1 млн барелів, дистилятів - на 453 тис. барелів. Запаси нафти на терміналі в Кушингу зросли приблизно на 900 тис. барелів.

"Я очікую, що Brent залишиться в діапазоні $40,50-46,50 протягом наступного місяця або близько того. Зростання напруженості у відносинах між Китаєм і США може вплинути на настрої ринку", - сказав Цутому Косуге, президент дослідницької компанії Marketedge Co.

Напередодні держсекретар США Майк Помпео заявивши, що Сполучені Штати накладуть візові обмеження на китайські фірми, такі, як Huawei Technologies, які він звинуватив у сприянні порушенням прав людини.

Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено ​​на рівні 43,51 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 43,62 долара за барель, що на 17 центів нижче за рівень закриття торгів ($43,79).