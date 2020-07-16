Нафта дешевшає після рішення ОПЕК+ збільшити видобуток
Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Вартість вересневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $43,51 за барель, що на $0,28 (0,64%) нижче за ціну на час закриття попередньої сесії.
Ф'ючерси на нафту WTI на серпень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX опустилися в ціні на $0,34 (0,83%) - до $40,86 за барель.
Країни ОПЕК+ домовилися обмежити масштаби скорочення нафтовидобутку, починаючи з 1 серпня. На думку делегатів, які взяли участь в засіданні спільного міністерського моніторингового комітету (JMMC) групи, світова економіка поступово відновлюється після пандемії коронавірусу.
У травні-червні ОПЕК+ скоротив видобуток на 9,7 млн бар./добу. (б/д), або на 10% світової пропозиції. У липні цей показник становив 9,6 млн б/д, оскільки Мексика відмовилася скорочувати виробництво третій місяць поспіль. З серпня по грудень скорочення офіційно становитимуть 7,7 млн б/д.
Дані Управління енергетичної інформації (EIA) показали, що за підсумками минулого тижня запаси сирої нафти в США впали на 7,5 млн бар. при прогнозному зниженні на 2,1 млн бар. Це найістотніше скорочення запасів з тижня, що завершився 27 грудня 2019 року. Запаси бензину в Штатах за тиждень знизилися на 3,1 млн барелів, дистилятів - на 453 тис. барелів. Запаси нафти на терміналі в Кушингу зросли приблизно на 900 тис. барелів.
"Я очікую, що Brent залишиться в діапазоні $40,50-46,50 протягом наступного місяця або близько того. Зростання напруженості у відносинах між Китаєм і США може вплинути на настрої ринку", - сказав Цутому Косуге, президент дослідницької компанії Marketedge Co.
Напередодні держсекретар США Майк Помпео заявивши, що Сполучені Штати накладуть візові обмеження на китайські фірми, такі, як Huawei Technologies, які він звинуватив у сприянні порушенням прав людини.
Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено на рівні 43,51 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 43,62 долара за барель, що на 17 центів нижче за рівень закриття торгів ($43,79).