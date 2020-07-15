Бізнес-спільнота закликає врегулювати ситуацію на ринку кормів для домашніх тварин

Американська торговельна палата в Україні, Європейська бізнес асоціація та Спілка українських підприємців звернулися до Президента України Володимира Зеленського із проханням врегулювати ситуацію, що склалась на ринку кормів для домашніх тварин в Україні.

Про це йдеться у зверненні представників бізнес-спільноти, оприлюдненій на сайті Американської торговельної палати.

Як зазначають автори звернення, донедавна в Україні діяла система реєстрації готових кормів - реєструвалась кожна рецептура готового продукту, який імпортується або виробляється в Україні. Однак у січні 2020 року набув чинності закон "Про безпечність та гігієну кормів", який запровадив нову систему реєстрації кормових добавок. Тому наразі готові корми можуть вироблятися або ввозитися в Україну тільки з використанням добавок, зареєстрованих у Державному реєстрі кормових добавок, який наразі не створено. Представники бізнесу наголошують на необхідності створити вище зазначений реєстр.

"Однак за 2 роки питання досі не вирішено. Еквівалентність європейської системи реєстрації кормових добавок українській системі - відсутня. Дана ситуація вже призводить до зупинки постачання імпортних кормів з ЄС та втрати суттєвих надходжень до державного бюджету, потенційно позбавляючи близько 11 млн домашніх тварин доступу до високоякісної продукції. Зокрема, жодна оновлена або вдосконалена рецептура корму, імпортованого або виробленого в Україні, не може потрапити до українського споживача. Крім того, споживач може втратити і доступ до спеціалізованих лікувальних кормів, які наразі відсутні в асортименті вітчизняних виробників та які нерідко є критично важливими для підтримання здоров’я та життя тварин", - йдеться в заяві.

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За підрахунками експертів, торік загальний обсяг ринку кормів для домашніх тварин становив більш ніж 6 млрд гривень, і у 2020 ринок продовжує розвиток, зазначають автори звернення. У 2019 році зростання склало 37,3%.

"Тож ситуація, що наразі складається, може призвести до втрат у 2020 році державних надходжень у розмірі близько 260 млн гривень з сум податку на додану вартість та 40-50 млн гривень з сум податку на прибуток", - наголошують представники бізнесу.

Бізнес-спільнота просить вжити необхідні кроки задля врегулювання ситуації. Зазначається, що, зокрема, на сьогодні у Верховній Раді є 2 законопроєкти, які можуть вирішити проблему, а саме: проєкт закону "Про внесення змін до прикінцевих положень Закону України "Про безпечність та гігієну кормів" з метою стабілізації ринку кормів" №3672 від 17 червня 2020 року; проєкт закону "Про ветеринарну медицину та благополуччя тварин" №3318 від 9 квітня 2020 року за умови врахування пропозицій бізнес-спільноти, які направлялись до Комітету ВР з питань аграрної та земельної політики.