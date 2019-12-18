ЄБРР надасть кредит українському виробникові кормів для домашніх тварин

ЄБРР надасть кредит українському виробникові кормів для домашніх тварин

Укрінформ
Група "Кормотех", яка виробляє корми для домашніх тварин, отримає 10 млн євро кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку на розширення своєї діяльності.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі ЄБРР.

"Український виробник кормів для домашніх тварин - група «Кормотех» значно розширить свою діяльність на внутрішньому та міжнародному ринках завдяки кредиту ЄБРР у сумі до €10 млн", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що це фінансування є частиною ширшої інвестиційної програми, що включає будівництво нового заводу в Литві та розширення діяльності групи в Україні. Передінвестиційний юридичний аналіз для цього проєкту частково фінансується із Спільного фонду технічного співробітництва Японії та ЄБРР.

Метою нинішньої програми розширення є задоволення внутрішнього попиту, що зростає, а також географічна диверсифікація продажу, аби стати однією з провідних компаній з виробництва кормів для домашніх тварин у світі.

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Передбачається, що, збудувавши завод у Литві, «Кормотех» зміцнить позиції на спільному ринку ЄС та забезпечить собі кращий доступ на більш віддалені експортні ринки в таких регіонах, як Латинська Америка.

У рамках проєкту «Кормотех» також підтримає розширення спеціалізованого ветеринарного навчання по всій Україні, яке покращить можливості працевлаштування для молодих професіоналів з віддалених регіонів.

Як повідомлялось, група компаній «Кормотех» є одним із трьох найбільших гравців на українському ринку кормів для домашніх тварин та найбільшим в Україні виробником високоякісних кормів для котів і собак. Приватна компанія швидко зростає з моменту свого заснування у 2003 році.

Сьогодні компанія реалізує свою продукцію у 25 країнах.

ЄБРР є провідним інституційним інвестором в Україні та вже взяв на себе зобов’язання щодо надання понад 14,5 млрд євро в рамках понад 450 проєктів у країні. Обсяг інвестицій Банку в Литві наразі становить 900 млн євро.

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