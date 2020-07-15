Україна на другому місці в світі з виробництва черешні - експерт

За даними Української асоціації аграрного експорту, Україна посідає друге місце в світі за обсягом виробництва черешень, щороку вітчизняні садівники вирощують 133 тис. тонн цієї ягоди.

Про це повідомляє agropolit.com.

За словами керівника асоціації Дмитра Крошки, обсяги колосальні, причому левову частку врожаю споживають наші співвітчизники.

Але при цьому тільки лише 20% від нього вирощують професійні аграрії.

На думку Крошки, фермери, які закупили необхідну техніку, обладнання, які працюють системно, при цьому ще й створюють додаткові робочі місця і можуть виступати в ролі експортерів, вирощують лише близько 24 тис. тонн черешні.

Всього в Україні під вирощування ягід відведено 23 тис. га землі, на професійний сегмент припадає лише 7,5 тис. га.

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Згідно з офіційними статистичними даними, за обсягами вирощування черешні Україна – на другому місці в світі. Але, на жаль, за ефективністю технологій захисту ягід, скажімо, від комах наша країна пасе задніх. У промисловому виробництві аграрії їх практично не застосовують, обробляються тільки експериментальні ділянки. Тому, вважає Крошка, вітчизняним фермерам необхідно в цьому плані розвиватися, впроваджувати сучасні технології, які дозволять виробляти якісний продукт.