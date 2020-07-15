Україна на другому місці в світі з виробництва черешні - експерт
Про це повідомляє agropolit.com.
За словами керівника асоціації Дмитра Крошки, обсяги колосальні, причому левову частку врожаю споживають наші співвітчизники.
Але при цьому тільки лише 20% від нього вирощують професійні аграрії.
На думку Крошки, фермери, які закупили необхідну техніку, обладнання, які працюють системно, при цьому ще й створюють додаткові робочі місця і можуть виступати в ролі експортерів, вирощують лише близько 24 тис. тонн черешні.
Всього в Україні під вирощування ягід відведено 23 тис. га землі, на професійний сегмент припадає лише 7,5 тис. га.
Згідно з офіційними статистичними даними, за обсягами вирощування черешні Україна – на другому місці в світі. Але, на жаль, за ефективністю технологій захисту ягід, скажімо, від комах наша країна пасе задніх. У промисловому виробництві аграрії їх практично не застосовують, обробляються тільки експериментальні ділянки. Тому, вважає Крошка, вітчизняним фермерам необхідно в цьому плані розвиватися, впроваджувати сучасні технології, які дозволять виробляти якісний продукт.