Нафтогаз бере участь у конкурсі на постачальника "останньої надії"

Група Нафтогаз подала документи на участь у конкурсі на постачальника «останньої надії».

Про це повідомляє пресслужба Нафтогазу у Facebook.

"НАК Нафтогаз та наша Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" подали документи для участі в конкурсі на постачальника «останньої надії» (ПОН)", - йдеться у повідомленні.

У компанії нагадали, що дієздатний ПОН – це страховка для споживача, який з якихось форс-мажорних обставин залишився без постачальника. ПОН постачатиме газ будь-якому клієнту - побутовому або непобутовому - протягом 60 днів. За цей час споживач має знайти собі нового постійного постачальника газу.

За умовами конкурсу, кандидат на ПОН має забезпечити резерв у 3,514 млрд кубометрів газу – це показник найбільшого місячного споживання в опалювальний сезон 2019/2020 років. Тож у потенційного кандидата має бути не лише офіс та кілька працівників, а й реальний запас ресурсної міцності, зауважили у Нафтогазі.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство енергетики планує обрати постачальника "останньої надії" (ПОН) на ринку газу.