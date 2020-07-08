Раді пропонують збільшити штрафи за порушення правил поводження із тваринами

Текст документу оприлюднено на сайті парламенту.

Законопроєктом пропонується внести зміни до низки статей Кодексу України про адміністративні правопорушення, що стосуються поводження та утримання домашніх і диких тварин.

Серед важливих завдань законопроєкту – уточнення складу правопорушення та збільшення покарання за незаконне вивезення та ввезення в Україну об’єктів тваринного та рослинного світу, порушення порядку придбання та їх збуту, а також за порушення правил утримання чи переміщення диких тварин, що утримуються у неволі або в напіввільних умовах, введення обмежень щодо утримання небезпечних диких тварин окремими особами.

Так, пропонується збільшити штраф за незаконне вивезення з України або ввезення на її територію об'єктів тваринного і рослинного світу, в тому числі зоологічних і ботанічних колекцій. На сьогодні такі дії тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 грн до 85 грн) з конфіскацією цих об'єктів або без такої і від п'яти до семи НМДГ (від 85 грн до 119 грн) із конфіскацією цих об'єктів або без такої. Автори проєкту закону пропонують встановити штраф у розмірі від 10 до 20 НМДГ (від 170 до 340 грн) і від 15 до 30 НМДГ (від 250 грн до 510 грн) відповідно.

За аналогічні дії, вчинені стосовно тварин і рослин, занесених до Червоної книги України, або таких, охорона і використання яких регулюється відповідними міжнародними договорами України, пропонується штрафувати громадян від 30 до 60 НМДГ (від 250 до 1020 грн) із конфіскацією цих об'єктів, а посадовців — від 40 до 80 НМДГ (від 680 грн до 1360 грн) із конфіскацією цих об'єктів. Згідно з чинною редакцією КУпАП, штраф не перевищує 204 грн.

Порушення порядку придбання чи збуту об'єктів тварин або рослин світу, збут диких тварин без відповідного ветеринарного документа, або не ідентифікованих і не зареєстрованих тварин, відповідно до законопроєкту, може тягти за собою накладення штрафу від 30 до 60 НМДГ (від 250 до 1020 грн) із конфіскацією об'єктів тваринного або рослинного світу чи без такої.

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Вчинення будь-якого з порушень щодо червонокнижних тварин або рослин або тих, що перебували в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду, або які охороняються відповідно до міжнародних договорів, а також утримання небезпечних диких тварин, окрім зоопарків, акватераріумів, центрів реабілітації та притулків, передбачає штраф від 150 до 250 НМДГ (від 2550 грн до 4250 грн) із конфіскацією об'єктів тваринного або рослинного світу.

За порушення порядку та умов утримання диких тварин у неволі або в напіввільних умовах, незабезпечення при їхньому утриманні в неволі ветеринарного обслуговування, безпеки оточуючих, або утримання не ідентифікованих і не зареєстрованих диких тварин у неволі, їх переміщення пропонується штрафувати від 60 до 100 НМДГ (від 1020 грн до 1700 грн) з конфіскацією таких тварин чи без такої.

Також законопроєктом уточнюється склад правопорушення та збільшується відповідальність за порушення правил утримання домашніх тварин, зокрема щодо не ідентифікованих і не зареєстрованих тварин.

Так, порушення правил утримання домашніх тварин, утримання домашніх тварин у місцях, де це заборонено відповідними правилами, чи понад установлену кількість, утримання не ідентифікованих і не зареєстрованих домашніх тварин, відсутність на них, якщо вони перебувають за межами місця утримання, засобів ідентифікації, або вигулювання собак у заборонених для цього місцях зможе потягти за собою попередження або накладення штрафу на громадян від 50 до 100 НМДГ (від 850 грн до 1700 грн) і попередження або накладення штрафу на посадових осіб — від 70 до 120 НМДГ (від 1190 грн до 2040 грн).

Разом з тим автори законопроєкту пропонують передбачити й покарання за не прибирання власником екскрементів домашньої тварини в будівлях загального користування, на дитячих і спортивних майданчиках, зупинках громадського транспорту, підземних переходах, тротуарах і в зонах відпочинку. За це може бути запроваджений штраф від 10 до 20 НМДГ (від 170 грн до 340 грн).

При цьому передбачається, що за повторне протягом року вчинення будь-якого з цих порушень тягнуть громадянам може загрожувати штраф від 100 до 200 НМДГ (від 1700 до 3400 грн), а посадовцям — від 200 до 300 НМДГ (від 3400 грн до 5100 грн).

Законопроєкт передбачає поступове запровадження відповідальності щодо правопорушень, пов’язаних з не ідентифікацію та/або не реєстрацією, для яких передбачений перехідний період у три роки для того, щоб була можливість запровадити ефективну систему ідентифікації та реєстрації домашніх та диких тварин.

Співавторами законодавчої ініціативи виступили близько 30 народних депутатів із різних фракцій, зокрема заступниця голови фракції “Слуга народу” Євгенія Кравчук, член фракції “Батьківщина” Анжеліка Лабунська, представник депутатської групи “Довіра” Сергій Шахов, депутатка з фракції “Голос” Леся Василенко.