Мінекономіки презентувало концепцію підтримки АПК на три наступних роки

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства презентувало проєкт державної підтримки АПК на 2021-2023 роки; проєктом запропоновано нові напрямки підтримки, такі як страхування врожаю, розвиток бджільництва та нішевого й органічного виробництва.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"6 липня відбулася нарада заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тараса Висоцького з профільними асоціаціями, на якій було представлено проєкт державної підтримки АПК на 2021-2023 роки за ключовими напрямами", - йдеться у повідомленні.

За словами Висоцького, пропонується зберегти ті напрямки держпідтримки галузі, які довели свою ефективність, а також впровадити кілька нових.

«Ми адаптували програми до нових умов та потреб виробників, додавши такі напрями, як страхування врожаю, підтримка нішевого та органічного виробництва, бджільництва», - підкреслив заступник міністра.

Так, програма з підтримки тваринництва на 2021-2023 роки передбачає надання спеціальних бюджетних дотацій з метою реконструкції ферм та комплексів, зміни структури виробництва, покращення якісного складу поголів’я, підтримки біорізноманіття та біологічної безпеки.

Підтримка рослинництва передбачається шляхом запровадження форвардних програм щодо закупівлі зерна (гречки, проса, вівса, жита), запровадження дотацій для виробників та запровадження сезонних імпортних мит.

У програмі підтримки фермерства в Україні залишаються такі напрями, як: компенсація вартості за купівлю сільгосптехніки, компенсація витрат на дорадчі послуги, надання бюджетної субсидії на одиницю оброблюваних угідь новоствореним ФГ, дотація на утримання корів молочного напряму, доплата ЄСВ на користь застрахованих осіб членів/голів сімейних фермерських господарств, надання безвідсоткових кредитів. Також додано новий напрямок – підтримка розвитку органічного виробництва.

Крім того, продовжуватиме діяти фінансова підтримка сільгоспвиробників шляхом часткової компенсації вартості техніки та обладнання вітчизняного виробництва, придбаних за власні або за кредитні кошти.

Також продовжується фінансова підтримка аграріїв шляхом здешевлення кредитів. Крім того, запропоновано два нові напрямки такої підтримки: здешевлення кредитів на закупівлю земель сільгосппризначення та здешевлення страхових платежів (премій) за договорами страхування сільгоспкультур від ризиків загибелі.

У міністерстві наголосили, що проєкти програм підтримки буде найближчим часом подано для обговорення у Комітеті Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів 19 лютого 2020 року визначив 8 основних напрямків в аграрному секторі економіки, на які у 2020 році будуть спрямовані 4 млрд грн державної підтримки.

Зокрема, передбачається держпідтримка розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції; фінансова підтримка розвитку фермерських господарств; часткова компенсація вартості сільгосптехніки та обладнання вітчизняного виробництва; фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів; фінансова підтримка розвитку садівництва, виноградарства та хмелярства.

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Мінекономіки 22 червня затвердило новий розподіл коштів у розмірі 104,5 млн грн сільгоспвиробникам, які придбали техніку та обладнання вітчизняного виробництва у грудні 2019 року та січні-травні 2020 року.