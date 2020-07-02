Мінекономіки підписало з учасниками зернового ринку меморандум про узгодження позицій

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства підписало Меморандум про узгодження позицій з учасниками зернового ринку України на новий маркетинговий рік (МР), що розпочався 1 липня.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"Сьогодні, 1 липня, Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко та основні стейкхолдери зернового ринку підписали Меморандум про узгодження позицій на ринку зерна на 2020/2021 маркетинговий рік", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що від учасників зернового ринку підписантами виступили: Американська торговельна палата в Україні, «Українська зернова асоціація», «Європейська Бізнес Асоціація», ГС «Всеукраїнський аграрний форум», ГО «Асоціація фермерів та приватних землевласників України», ГС «Борошномели України», об’єднання підприємств хлібопекарної промисловості «Укрхлібпром» та «Всеукраїнська асоціація пекарів».

«Щорічне підписання Меморандуму сприяє посиленню координації між Міністерством та учасниками зернового ринку. Наша співпраця в рамках цього документу і постійний моніторинг ринку забезпечують прогнозованість експорту зернових та стабільність ринку всередині країни», - прокоментував подію Петрашко.

Так, сторони погоджуються співпрацювати з питань узгодження балансових характеристик зернового ринку України в 2020/2021 МР з метою забезпечення продовольчої безпеки та уникнення застосування експортних обмежень.

Додаток з уточненням прогнозів врожаю цього року та узгодженням обсягів можливого експорту планується підписати у серпні-вересні цього року у зв'язку з турбулентністю погодних умов, додали в міністерстві.

Меморандум набирає чинності з дня підписання та діє до 1 липня 2021 року.

Як повідомляв Укрінформ, у жовтні 2019 року учасники аграрного ринку та Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства підписали Меморандум, в якому закріпили спільну стратегію щодо забезпечення прогнозованого режиму експорту зерна. В цьому меморандумі домовилися не фіксувати конкретний обсяг зернових, однак кожного останнього понеділка місяця проводиться спільна зустріч з представниками ринку та оцінюються показники, і за потреби визначається граничний обсяг експорту.

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Мінекономіки та Українська зернова асоціація 30 березня 2020 року підписали Додаток до Меморандуму про узгодження позицій на ринку зерна на 2019/2020 МР, яким встановлено граничний обсяг експорту пшениці на рівні 20,2 млн тонн. На 30 березня Україна вже експортувалала майже 18 млн тонн пшениці.

За даними Української зернової асоціації, в 2019/2020 МР в Україні вирощено більш як 98 млн тонн зернових та олійних культур, а експорт сягнув 60 млн тонн.

У новому маркетинговому році УЗА прогнозує врожай на рівні 97,1 млн тонн.