Меморандум про обсяги експорту зерна у наступному році планують підписати 1 липня

Мінекономіки та учасники зернового ринку мають намір уточнити прогнози врожаю та обсяги можливого експорту зерна у 2020/2021 маркетинговому році (МР) до 1 липня, коли планується підписати відповідний меморандум.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

«15 червня на онлайн-зустрічі з представниками аграрних асоціацій та заступників міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тараса Качки та Тараса Висоцького відбулося обговорення Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства і учасниками зернового ринку з метою забезпечення прогнозованого режиму експорту зерна на 2020/2021 маркетинговий рік. Документ планується підписати 1 липня цього року. До цього часу триватимуть уточнення прогнозів врожаю цього року та узгодження обсягів можливого експорту», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сторони погодилися співпрацювати у питаннях узгодження балансових характеристик зернового ринку України в 2020/2021 МР з метою організації забезпечення продовольчої безпеки та уникнення застосування експортних обмежень.

Зокрема, сторони планують: узгоджувати можливі граничні обсяги експорту зерна (далі – обсяги експорту) на основі попереднього балансу попиту і пропозиції зернових у 2020/2021 МР із подальшим можливим підписанням Додатка до Меморандуму;

вносити зміни до граничних обсягів експорту, які мають оформлюватись змінами до Додатка.

При цьому міністерство залишає за собою право ініціювати заходи державного регулювання у разі виникнення загроз продовольчій безпеці держави, що мають непередбачуваний характер, а також, у разі підписання Додатка, й при відхиленні фактичного експорту від його граничних обсягів.

Водночас міністерство сприятиме:

щотижневому інформуванню учасників зернового ринку та щомісячному обговоренню щодо обсягів зерна, які були експортовані та обсягів експорту, що залишилися невикористаними;

проведенню попередніх (не менш як за два місяці) консультацій з учасниками Меморандуму для обговорення оптимальних шляхів вирішення ситуацій у разі виникнення підстав для ініціювання міністерством заходів щодо зміни режимів зовнішньоекономічної діяльності, запровадження режимів ліцензування, квотування.

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Як повідомлялось, у жовтні 2019 року учасники аграрного ринку та Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства підписали Меморандум, в якому закріпили спільну стратегію щодо забезпечення прогнозованого режиму експорту зерна. В цьому меморандумі домовилися не фіксувати конкретний обсяг зернових, однак кожного останнього понеділка місяця проводиться спільна зустріч з представниками ринку та оцінюються показники, і за потреби визначається граничний обсяг експорту.

Мінекономіки та Українська зернова асоціація 30 березня 2020 року підписали Додаток до Меморандуму про узгодження позицій на ринку зерна на 2019/2020 маркетинговий рік, яким встановлено граничний обсяг експорту пшениці на рівні 20,2 млн тонн. На 30 березня Україна вже експортувалала майже 18 млн тонн пшениці.

Станом на 15 травня Україна у 2019/2020 маркетинговому році (почався 1 липня 2019 року) експортувала 52,45 млн тонн зерна та зернобобових, що на 18,4% більше, ніж на цю дату у попередньому МР.