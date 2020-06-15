Аграрний фонд готовий гарантувати продовольчу безпеку України

Аграрний фонд готовий виступити гарантом продовольчої безпеки України.

Про це заявив в.о. голови правління компанії Богдан Банчук в інтерв'ю виданню НВ, повідомляє пресслужба Аграрного фонду.

«Якщо в уряду є бачення, що Аграрному фонду потрібно забезпечити продовольчу безпеку в довготривалій перспективі, то ми готові виступити гарантом такої безпеки» - сказав Банчук.

Також він розповів, що пріоритетними завданнями на 2020 рік є виведення компанії з фінансової кризи та повернення довіри сільгоспвиробників.

«Головне завдання на 2020-й – максимально наблизити товариство до фінансових показників зі знаком «плюс», а також повернути довіру малого та середнього сільгоспвиробника до Аграрного фонду, стати надійним партнером аграріїв і своєчасно надавати їм фінансову підтримку від імені держави», - додав в.о. голови правління товариства.

За його словами, ПАТ «Аграрний фонд» реалізує мінеральні добрива, закуплені в 2019 році, а надалі планує сконцентруватися на розвитку своєї форвардної програми.

«Зараз на балансі Аграрного фонду близько 110 тис. тонн добрив, які ми хочемо продати, коли будуть сприятливі ринкові умови. А надалі в планах товариства все ж таки сконцентруватися на фінансовій підтримці наших агровиробників… Ми плануємо розвивати нашу форвардну програму і повернутися на попередні обсяги закупівель зернових. Весняний її етап буде продовжуватися до останньої заявки, але все ж таки дуже великі сподівання покладаємо на осінь» - наголосив Банчук.

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Як повідомляв Укрінформ, за підсумками першого кварталу 2020 року, ПАТ «Аграрний фонд» зазнало збитків на суму 207 млн грн. Загалом, станом на кінець травня в активах компанії налічувалося 22 тис. тонн зерна, 109,5 тис. тонн мінеральних добрив і 105 млн грн на банківських рахунках.

Уряд 13 травня 2020 року звільнив Івана Баришева з посади в.о. голови правління ПАТ «Аграрний фонд» і призначив на цю посаду Богдана Банчука.