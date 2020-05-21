Агрофонд цьогоріч профінансував виробників на 233 мільйони за форвардними закупівлями

ПАТ «Аграрний фонд» закупив 72 тис тонн зернових за програмою форвардних закупівель, тим самим профінансував аграрних виробників на 233 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба ПАТ «Аграрний фонд».

«На сьогодні ПАТ «Аграрний фонд» профінансував агровиробників на 233 млн грн, закупивши 72 тис. тонн зернових. Так, це мало, порівняно з попередніми роками, але форвардна програма ще не завершилась і контракти будуть укладатись доти, доки будуть надходити заявки від аграріїв. Наша місія залишається незмінною – максимально підтримувати та сприяти розвитку малих та середніх агровиробників», - заявив в.о. голови правління ПАТ «Аграрний фонд» Богдан Банчук.

Як зазначається, згідно з умовами форвардної програми 2020, фінансування надається мінеральними добривами та грошовими коштами. Грошові кошти в структурі фінансування можуть складати до 50% від суми контракту. Застава – зерно врожаю 2020 року.

Наголошується, що мінімальні партії закупівель будуть наступними: пшениця – 100 тонн, кукурудза – 100 тонн, ячмінь - 100 тонн, жито – 50 тонн.

Повідомляється, що закупівельні ціни, виходячи з яких здійснюватиметься передплата за договорами, для зерна складають: пшениці 2 класу – 4 200 грн за тонну, пшениці 3 класу – 4 000 грн за тонну, кукурудзи 3 класу –3 300 грн за тонну, жита 3 класу – 4 000 грн за тонну, ячменю 3 класу - 3300 грн за тонну.

Розмір попередньої оплати встановлюється рішенням Комісії з ризиків ПАТ «Аграрний фонд» у відповідності до системи оцінки клієнтів, і складатиме від 70 до 100% від загальної вартості поставки за договором.

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Як повідомляв Укрінформ, уряд 13 травня 2020 року звільнив Івана Баришева з посади в.о. голови правлінння ПАТ «Аграрний фонд» і призначив на посаду в.о. голови правлінння ПАТ «Аграрний фонд» Богдана Банчука.