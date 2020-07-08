Нафта дешевшає на тлі даних про зростання запасів у США

Ціни на нафту знизилися в середу на тлі збільшення комерційних запасів у США.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість вересневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $42,98 за барель, що на $0,1 (0,23%) нижче ціни станом на закриття попередньої сесії.

Ф'ючерси на нафту WTI на серпень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX знизилися на $0,13 (0,32%) - до $40,49 за барель.

Згідно з даними Американського інституту нафти (API), запаси нафти в США на тижні, що завершився 3 липня, збільшилися на 2 млн барелів. Запаси бензину знизилися на 1,8 млн барелів, дистилятів - на 847 тис. барелів. Запаси нафти на терміналі в Кушингу збільшилися на 2,2 млн барелів.

Щотижневий звіт Міненерго США буде опублікований сьогодні.

Занепокоєння інвесторів щодо надлишкової пропозиції були посилені зростанням захворюваності COVID-19, що знижує глобальний попит на сировину. За даними Університету Джона Хопкінса, станом на 8 липня у всьому світі зареєстровано майже 11,8 млн випадків зараження на коронавірус.

Вчора управління енергетичної інформації Міненерго США (EIA) в щомісячному звіті повідомило, що очікує зниження світових запасів нафти зі швидкістю 1,8 млн б/д до кінця 2021 року, що дозволить нівелювати основний надлишок, накопичений на початку 2020 року.

EIA підвищило прогноз ціни WTI в поточному році на 6,9% порівняно з червневим прогнозом - до $37,55 за барель. Відомство тепер очікує, що Brent в 2020 році в середньому буде коштувати $40,5 за барель, що на 6,5% вище попереднього прогнозу.

За прогнозом EIA, в 2021 році нафта WTI буде мати вартість $45,7 за барель, Brent - $49,7 за барель.

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Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 42,84 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 42,90 долара за барель, що на 18 центів нижче за рівень закриття торгів ($43,08).