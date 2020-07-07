Нафта дешевшає через зростання числа випадків коронавірусу в США

Ціни на нафту знизилися у вівторок через побоювання, що зростання числа випадків коронавірусу в Сполучених Штатах обмежить відновлення попиту на паливо.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість вересневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $ 42,82 за барель, що на $ 0,28 (0,65%) нижче від ціни на закриття попередньої сесії.

Ф'ючерси на нафту WTI на серпень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX знизилися в ціні на $ 0,29 (0,71%) - до $ 40,34 за барель.

У 16 штатах США зафіксовано зростання кількості нових випадків захворювання COVID-19 в перші п'ять днів липня. Через це і зростає стурбованість тим, що заходи громадської охорони здоров'я щодо обмеження поширення вірусу призведуть до зниження попиту на паливо.

Мер міста Маямі Карлос Хіменес ввів обмеження на роботу ресторанів на тлі стрибка нових випадків зараження коронавірусом у США, де число загиблих від епідемії вже перевищило 130.000 осіб.

Каліфорнія і Техас, два найбільш населених штати, також повідомляють про високі темпи зростання кількості хворих.

"Потенціал падіння попиту на тлі підвищення ймовірності повторного введення локдауна поєднується з побоюваннями з приводу дисципліни ОПЕК + і чинить тиск на ціни на нафту", - сказав головний ринковий стратег CMC Markets Майкл Маккарті.

Учасники нафтового ринку чекають даних від Американського інституту нафти (API) та Управління енергетичної інформації (EIA) про зміни запасів палива в США за минулий тиждень. Аналітики очікують зростання запасів бензину на 100.000 барелів. API опублікує дані у вівторок, а звіт EIA вийде в середу.

Тим часом в понеділок суд ухвалив рішення про закриття нафтопроводу Dakota Access, який зв'язує сланцеве родовище Bakken із Середнім Заходом і узбережжям Мексиканської затоки, з екологічних міркувань. Пропускна здатність нафтопроводу оцінюється в 570.000 барелів на добу.

Станом на 09:15 за київським часом, ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 42,61 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 43,07 долара за барель, що на 3 центи нижче за рівень закриття торгів ($ 43,10).