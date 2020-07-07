Україна та ЄС готують низку взаємовигідних пропозицій - Шмигаль

Україна та Європейський Союз готують низку взаємовигідних пропозицій, втілення у життя яких сприятиме поглибленню подальшої співпраці.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав під час засідання віртуального круглого столу “Українські реформи: що далі?”, організованого Chatham House, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми готуємо низку взаємовигідних ініціатив, які мають вивести відносини України та ЄС на новий рівень. Україна залишається надійним та прогнозованим торговим партнером. Ми налаштовані максимально прискорити виконання імплементації Угоди про асоціацію з ЄС, а також відкриті до торгово-економічного співробітництва на світових ринках», - сказав Шмигаль.

За його словами, Україна вже робить певний внесок в євроатлантичну безпеку та готова посилити свою взаємодію з Альянсом.

«Ми шукаємо не захист, ми шукаємо партнерство. Ми дуже цінуємо рішення НАТО визнати Україну партнером із розширених можливостей», - сказав глава уряду.

Він також наголосив на тому, що попри складну ситуацію, пов'язану з коронавірусною інфекцією, Україна та міжнародні партнери змогли здійснити низку успішних кроків у напрямку поглиблення співробітництва.

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«За останній місяць ми у цій співпраці досягли доволі вражаючих успіхів. Це і підписання нової програми з МВФ, домовленості з ЄС про макрофінансову допомогу, ті транші, які ми отримали від МБРР, це три угоди з ЄС, зокрема у сфері підтримки малого та середнього бізнесу і фермерів. Дуже багато переговорів, планів, домовленостей на майбутнє», - сказав Прем'єр.

Водночас він визнав, що в України досі є проблеми, які подолати не вдалося, зокрема, корупція, популізм політиків, зміщення акцентів політичних дискусій, атаки на західний вектор розвитку, які здійснюють проросійські сили усередині країни та ззовні.