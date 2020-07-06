Шмигаль обговорив із директором Світового банку спільні проєкти

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у режимі відеоконференції провів зустріч із новопризначеним директором Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України Арупом Банерджі.

Як повідомляє Урядовий портал, він привітав Бенерджі з призначенням на посаду і висловив сподівання на продовження конструктивної співпраці між Україною та Світовим банком.

«Розраховуємо, що спільно зможемо напрацювати можливі механізми підтримки України у цей важкий період», - сказав Шмигаль.

Учасники перемовин обговорили ситуацію, викликану епідемією коронавірусу в Україні та світі, стан реалізації спільних проєктів між Україною та Світовим банком, направлених на підтримку сектору охорони здоров’я, продовження системних реформ в Україні, розвиток міської інфраструктури.

«Хочу подякувати Світовому банку за послідовну фінансову підтримку України. Світовий банк є одним із найбільших інституційних інвесторів в Україні», - зазначив Шмигаль.

Бенерджі зі свого боку засвідчив що Світовий банк налаштований і надалі співпрацювати з Україною та підтримувати спільні проєкти.

Директор Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України позитивно оцінив пропозицію глави українського уряду щодо співпраці в проєкті справедливої трансформації вугільних регіонів, підкресливши, що Світовий банк започатковував аналогічні програми в Греції та Польщі. «Будемо працювати спільно з вами і вашою командою», - запевнив він.

Шмигаль висловив сподівання, що спільні проєкти України та Світового банку будуть реалізовані плідно і якісно.

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Як повідомляв Укрінформ, 30 червня новим директором Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України було призначено Арупа Банерджі. до нього цю посаду обіймала Сату Кахконен. У лютому 2020 року її було призначено директором Світового банку у справах Індонезії та Східного Тимору.