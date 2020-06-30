Світовий банк змінив директора у справах України

Світовий банк змінив директора у справах України

Укрінформ
Новим директором Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України призначено Арупа Банерджі.

Про це повідомляє пресслужба Світового банку.

"Світовий банк радий повідомити про призначення пана Арупа Банерджі директором Світового банку у правах Білорусі, Молдови та України. На цій посаді пан Банерджі керуватиме співпрацею банку з урядами та партнерами у трьох країнах. Він очолює узгодження та впровадження кредитного портфелю, аналітичних продуктів та визначає майбутні напрямки програм", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Банерджі співпрацюватиме з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC) та Багатостороннім агентством з гарантування інвестицій (MIGA), щоб зміцнити результати групи Світового банку в Білорусі, Молдові та Україні.

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За даними Світового банку, до призначення на дану посаду Банерджі був регіональним директором Світового банку по країнах Європейського Союзу, де здійснював загальне керівництво операційною, стратегічною та інформаційною роботою банку в країнах-членах ЄС. У минулому він також був старшим директором Світового банку та керівником департаменту глобальної практики з питань праці, соціального захисту та пенсійних систем.

До роботи у Світовому банку з 1998 року Банерджі викладав у Центрі розвитку економіки при Вільямс Коледжі (штат Масачусетс, США), де також очолював аспірантську програму економічного факультету. Він також викладав у Пенсільванському університеті (США). Він має наукові ступені магістра та PhD (науковий ступінь у більшості країн світу; в Україні його запровадили з липня 2016 року замість наукового ступеня кандидат наук – ред.) економіки від Пенсільванського університету (США) та ступінь бакалавра економіки від Університету Делі (Індія). Він є автором серії статей та книг із проблем економічного зростання, державних фінансів, людського розвитку, соціального захисту, інституційного розвитку, праці, боротьби з бідністю та нерівністю.

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Як повідомлялося, з липня 2016 року і до лютого 2020 року посаду директором Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України обіймала Сату Кахконен. У лютому 2020 року її було призначено директором Світового банку у справах Індонезії та Східного Тимору.

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