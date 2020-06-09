Світовий банк - про коронакризу: глобальна економіка впаде більш як на 5%

Пандемія COVID-19 завдала світовій економіці руйнівного удару, спричинивши найглибшу рецесію з часів Другої світової війни.

Про це йдеться в доповіді Світового банку, оприлюдненій у понеділок.

За прогнозами Світового банку, нинішнього року світова економіка скоротиться на 5,2%. «Це означатиме найглибшу рецесію з часів Другої світової війни», - наголошується в доповіді.

Крім того, як підкреслили у Світовому банку, суттєве зниження показників виробництва на душу населення відчує найбільша кількість країн за період з 1870 року.

При цьому падіння розвинених економік сягатиме до кінця нинішнього року 7%. А країни з ринками, що розвиваються, втратять близько 2,5% ВВП. Водночас, зазначається в доповіді, загальний показник доходів на душу населення зменшиться на 3,6%.

Нагадаємо, з початком пандемії COVID-19 МВФ і Світовий банк попереджали про серйозне падіння економічного зростання в усьому світі - з відновленням показників наступного року. Разом із тим міжнародні фінансові інституції заявляли, що прогнози можуть коригуватися залежності від тривалості та масштабів карантинних заходів.