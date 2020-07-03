Міжнародні інвестори закликали Зеленського припинити тиск на НБУ

Міжнародна ділова спільнота, яка включає впливові бізнесові асоціації, інвесторів зі США та інших країн, звернулася до Президента Володимира Зеленського із застереженням про можливі втрати України, якщо не припиниться тиск на НБУ.

Звернення є у розпорядженні Укрінформу.

"Ділова спільнота, що об'єднує Американську торгову палату в Україні, Європейську Бізнес-Асоціацію, Форум провідних міжнародних фінансових установ, Незалежну асоціацію банків України та Союз українських підприємців, за підтримки Американсько-Української ділової ради (Вашингтон), глибоко стурбована відставкою голови Національного банку України (НБУ) Якова Смолія, а також викликами для незалежності Нацбанку й продовження програми МВФ", - зазначається в заяві.

Як підкреслили представники бізнесу, одним із найголовніших пріоритетів України має залишатися "забезпечення макроекономічної стабільності, незалежного центробанку та продовження співпраці з МВФ" з метою прискорення економічного зростання.

"Міцний і незалежний Нацбанк залишається потужним сигналом довіри для іноземних інвесторів, які виявляють інтерес до України, так само для компаній, що вже інвестували мільярди доларів і створили тисячі робочих місць, а також для міжнародних партнерів, котрі надають фінансову підтримку економічній діяльності", - підкреслюється в документі.

При цьому зазначається, що, на відміну від криз у минулому, зараз банківська система України "не є тягарем для економіки, натомість скоріше слугує для неї рятівним колом". Як зауважується в заяві, НБУ є "найбільш обнадійливою установою" для іноземних інвестиційних структур та бізнес-спільноти.

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"Отже, відставка Якова Смолія через політичний тиск надсилає неправильний сигнал діловим та інвестиційним громадам, а також ставить під сумнів економічні цілі уряду й зобов'язання президента щодо захисту інвесторів в Україні", - підкреслюється в заяві.

Через це деякі інвестори вже призупинили нові вливання, оскільки рішення уряду не відповідають їхнім намірам залучити прямі іноземні інвестиції, пояснили представники бізнесу.

"Ба більше, була скасована угода з продажу єврооблігацій, яку проводило Міністерство фінансів України на $1,75 млрд. Це безпрецедентна подія, яка вплине на можливість України мати доступ до ринку, а також на ціну, яку вона сплачує за цей доступ", - указується у зверненні.

Водночас представники ділових кіл звертають увагу на те, що макроекономічна стабільність країни зараз перебуває під загрозою.

"Подальший розвиток ситуації залежатиме від дій Президента України. У разі відставки Смолія та призначення на чолі НБУ особи, яка не вважатиметься потенційно незалежною та/або такою, що заслуговує на довіру, на додаток до кризи COVID-19 ми вже скоро можемо постати перед новою фінансовою кризою, ініційованою самою країною", - зазначається в документі.

У цьому зв'язку міжнародна ділова спільнота закликала Президента України "розпочати ефективний діалог з центральним банком, а також дозволити НБУ виконувати свої завдання відповідно до Конституції України та Закону "Про Національний банк України". Крім того, у заяві наголошується на необхідності "припинити тиск на команду центробанку та дозволити членам правління НБУ продовжувати свою роботу задля збереження макрофінансової стабільності та інституційної спроможності".

У разі відставки Смолія, для збереження міжнародної довіри, новий кандидат повинен мати "зіркову репутацію" та бути спроможним зберегти незалежність НБУ й продовжити траєкторію грошово-кредитної політики, прихильності до макроекономічної стабільності й таргетування інфляції.

Як повідомляв Укрінформ, у середу голова НБУ Яків Смолій подав Президенту заяву про звільнення, пояснивши своє рішення "систематичним політичним тиском". Володимир Зеленський вніс відповідне подання до Верховної Ради, пообіцявши, що правління НБУ продовжуватиме свою діяльність на засадах незалежності й професійності.