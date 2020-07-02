Радник Президента - про відставку Смолія: Незамінних немає

Радник Президента України з економічних питань Олег Устенко вважає, що паніку, яка трапилася сьогодні вранці в зв'язку з відставкою глави Нацбанку Якова Смолія, подолати було досить легко.

Про це він заявив в програмі "5 питань на злободенну тему" телеканалу "ДОМ".

"Та паніка, що зростає, яка була сьогодні з ранку, вона була досить легко збита тим, що вже є виконуючий обов'язки голови Національного банку - перший заступник голови Національного банку став до виконання обов'язків. Національний банк України вийшов з інтервенціями, до речі, не дуже значними - 100 млн доларів, і збив ту паніку, яка раптом почалася на ринку. Коригування ринку вже проходить", - заявив Устенко, коментуючи ситуацію на фінансовому ринку України. І додав, що говорить це з усією повагою "до будь-якого роду постаті, яка у нас є в країні і займає вищі владні кабінети".

Разом з тим раднику Президента "здається дивним, коли глава монетарної влади будь-якої країни, в тому числі й нашої країни, раптом кидає карти на стіл. Раптом намагається голосно гримнути дверима, очевидно, розуміючи наслідки подібного роду кроку".

За словами Устенка, наслідки "будуть дуже короткостроковими, просто тому що ринок, як правило, любить, особливо фінансовий ринок, любить прогнозованість, чітку логіку подій, ніколи не готовий до якихось подібного роду переміщень".

"Роль будь-якої особистості в історії досить висока, але незамінних у нас точно немає. І тому я думаю, що Президент не буде витрачати час гравців ринку, перш за все, і експертів, і представників фінансового сектора, і досить швидко подасть нову кандидатуру на затвердження Верховної Ради", - додав Устенко.

На його думку, основна проблема, яка була у Якова Смолія, так само як і керівництва Національного банку, не пов'язана з політичним тиском, мова йде про недостатньо ефективну комунікаційну політику. "Я не бачу жодних проблем в тому, що і експертне співтовариство, і депутати Верховної Ради, і, за великим рахунком кажучи, самі гравці банківського сектора, перш за все, комерційні банки хотіли дуже чіткої позиції з боку Національного банку країни", - вважає Устенко.

Як повідомляв Укрінформ, глава Національного банку України Яків Смолій 1 липня подав Президенту заяву про звільнення через "систематичний політичний тиск".

У свою чергу в Офісі Президента запевнили, що Правління НБУ продовжуватиме свою діяльність на засадах незалежності та професіоналізму, додавши, що "нашим безумовним пріоритетом залишається забезпечення незалежності Національного банку України".

У четвер, 2 липня, Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на звільнення Смолія з посади голови НБУ. Відповідний проект постанови підтримав Комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики.

Позачергове засідання Верховної Ради, на якому будуть розглянуті кадрові питання, відбудеться в п'ятницю, 3 липня, заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. За його словами, ймовірність того, що заява Смолія про відставку буде прийнята, "дуже висока".

Також Арахамія додав, що на позачерговому засіданні в п'ятницю, окрім проекту постанови про відставку очільника Нацбанку Якова Смолія, може бути розглянуто питання відставки голови Антимонопольного комітету Юрія Терентьєва.