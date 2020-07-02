Відставка Смолія не вплине на курс гривні – Мінфін

У Міністерстві фінансів вважають, що відставка голови Національного банку Якова Смолія не вплине на курс національної валюти.

Про це на брифінгу 2 липня сказав міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я вважаю, що немає жодних підстав хвилюватися за курс валют у зв'язку з відставкою високопосадовця. Можливо, сьогодні ми можемо спостерігати турбулентність, але будуть прийняті необхідні рішення, і найближчим часом все заспокоїться. Тому немає жодних підстав вважати, що це змінить ситуацію на валютному ринку",- сказав Марченко.

Міністр додав, що відставка голови Нацбанку не має впливати на макроекономічну стабільність держави. Зараз у нас як ніколи достатньо можливостей і ресурсів, щоб забезпечити макроекономічну стабільність".

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Він повідомив, що станом на 1 липня на єдиному казначейському рахунку 75 млрд грн і понад 2 млрд доларів у валюті. Це, за словами міністра, дає можливість уряду контролювати ситуацію з державними фінансами та забезпечувати всі державні зобов'язання перед міжнародними партнерами та громадянами.

Як повідомляв Укрінформ, 1 липня, голова Національного банку України Яків Смолій подав Президенту заяву про звільнення через "систематичний політичний тиск". Глава держави Володимир Зеленський 2 липня виніс до Верховної Ради подання на звільнення Смолія з посади голови Нацбанку.

Смолій був призначений на посаду голови НБУ у березні 2018 року.

У Міжнародному валютному фонді наголосили, що після відставки Смолія незалежність НБУ має бути забезпечена і його наступником.