Зеленський провів консультації з керівництвом Нацбанку

Президент України провів консультації з керівництвом Національного банку та учасниками фінансового ринку щодо кандидатури нового голови НБУ.

Про це повідомляє сайт глави держави.

«Зокрема, відбулися зустрічі Президента із заступниками голови Нацбанку, керівниками державних і приватних банків, а також керівництвом банківських організацій і установ. У зустрічах брали участь Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, його заступниця Юлія Ковалів, міністр фінансів Сергій Марченко, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, під час перемовин детально обговорювався стан фінансового сектору держави та можливий вплив на банківський ринок заяви Якова Смолія про відставку з посади голови НБУ.

Президент укотре наголосив на відданості принципу незалежності центрального банку та необхідності збереження його інституційної спроможності.

«Незалежний Національний банк – це запорука макроекономічної стабільності держави та гарантія добробуту українців. Тому я як Президент відстоюватиму незалежність НБУ за будь-якого керівництва як основу фінансової та макроекономічної стабільності нашої держави», – зазначив Зеленський.

Крім того, вказується в повідомленні, були обговорені можливі кандидатури нового голови НБУ.

Як повідомляв Укрінформ, глава Нацбанку Яків Смолій 1 липня подав Президенту заяву про звільнення через «систематичний політичний тиск».

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Своєю чергою в Офісі Президента запевнили, що Правління НБУ буде продовжувати свою діяльність на засадах незалежності та професіоналізму, додавши, що «безумовним пріоритетом залишається забезпечення незалежності Національного банку України».

У четвер, 2 липня, Президент Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду подання на звільнення Смолія з посади голови НБУ. Відповідний проєкт постанови підтримав Комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики.

Фото: ОП