Китай дозволив українським виробникам експортувати ріпаковий шрот

Китай дозволив чотирьом українським виробникам ріпакового шроту потавляти продукцію на китайський ринок.

Про це повідомляє Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

"Китайська Народна Республіка ухвалила перелік українських потужностей-виробників ріпакового шроту для експорту на китайський ринок. Наразі до зазначеного переліку внесені чотири потужності з виробництва ріпакового шроту", - йдеться у повідомленні.

У профільному відомстві зауважили, що підприємства, які мають намір експортувати ріпаковий шрот до КНР повинні насамперед ознайомитися з вимогами цієї країни до експорту зазначеного продукту (Методичні рекомендації для державних інспекторів України та операторів ринку розміщені у розділі «Міжнародне співробітництво» - «Вимоги країн світу» (http://www.consumer.gov.ua/ContentPages/Vimogi_Krain_Svitu/97/)»).

У Держспоживслужбі підкреслили, що це рішення стало результатом плідної співпраці обох сторін, в тому числі інспекційної місії Компетентного органу КНР, яка перебувала в Україні у вересні 2019 року з метою оцінки системи державного контролю за виробництвом ріпакового шроту.

Як повідомляв Укрінформ, у ході проведення Сьомого засідання українсько-китайської Підкомісії з питань співробітництва у галузі сільського господарства, яке проходило у м. Пекін 27 листопада 2019 року, було підписано Протокол ветеринарно-санітарних та фітосанітарних вимог щодо експорту шроту ріпакового з України до Китайської Народної Республіки між Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та Головним митним управлінням Китайської Народної Республіки. Підписання протоколу свідчило про офіційне відкриття китайського ринку для українського ріпакового шроту.

Китай є одним з ключових торговельних партнерів України в сфері АПК, який стабільно входить до п'ятірки країн-імпортерів української аграрної продукції. За 5 місяців 2019 року аграрний товарообіг між країнами склав понад $860 млн, при цьому експорт досяг $795 млн".

Протягом останніх років двосторонній товарообіг продукцією АПК між Україною та КНР становить понад 1 млрд дол. США. Частка продукції АПК у загальній структурі українського експорту до КНР становить більше 50%. Сьогодні Україна є основним постачальником до Китаю кукурудзи та соняшникової олії (60-80% всього імпорту Китаєм протягом останніх років).