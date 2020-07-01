Китай дозволив українським виробникам експортувати ріпаковий шрот

Китай дозволив українським виробникам експортувати ріпаковий шрот

Укрінформ
Китай дозволив чотирьом українським виробникам ріпакового шроту потавляти продукцію на китайський ринок.

Про це повідомляє Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

"Китайська Народна Республіка ухвалила перелік українських потужностей-виробників ріпакового шроту для експорту на китайський ринок. Наразі до зазначеного переліку внесені чотири потужності з виробництва ріпакового шроту", - йдеться у повідомленні.

У профільному відомстві зауважили, що підприємства, які мають намір експортувати ріпаковий шрот до КНР повинні насамперед ознайомитися з вимогами цієї країни до експорту зазначеного продукту (Методичні рекомендації для державних інспекторів України та операторів ринку розміщені у розділі «Міжнародне співробітництво» - «Вимоги країн світу» (http://www.consumer.gov.ua/ContentPages/Vimogi_Krain_Svitu/97/)»).

У Держспоживслужбі підкреслили, що це рішення стало результатом плідної співпраці обох сторін, в тому числі інспекційної місії Компетентного органу КНР, яка перебувала в Україні у вересні 2019 року з метою оцінки системи державного контролю за виробництвом ріпакового шроту.

Як повідомляв Укрінформ, у ході проведення Сьомого засідання українсько-китайської Підкомісії з питань співробітництва у галузі сільського господарства, яке проходило у м. Пекін 27 листопада 2019 року, було підписано Протокол ветеринарно-санітарних та фітосанітарних вимог щодо експорту шроту ріпакового з України до Китайської Народної Республіки між Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та Головним митним управлінням Китайської Народної Республіки. Підписання протоколу свідчило про офіційне відкриття китайського ринку для українського ріпакового шроту.

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Китай є одним з ключових торговельних партнерів України в сфері АПК, який стабільно входить до п'ятірки країн-імпортерів української аграрної продукції. За 5 місяців 2019 року аграрний товарообіг між країнами склав понад $860 млн, при цьому експорт досяг $795 млн".

Протягом останніх років двосторонній товарообіг продукцією АПК між Україною та КНР становить понад 1 млрд дол. США. Частка продукції АПК у загальній структурі українського експорту до КНР становить більше 50%. Сьогодні Україна є основним постачальником до Китаю кукурудзи та соняшникової олії (60-80% всього імпорту Китаєм протягом останніх років).

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