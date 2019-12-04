Україна експортуватиме в Китай мед і шрот — підписали угоди

Україна і Китайська Народна Республіка підписали двосторонні договори щодо вимог для експорту меду та шроту з України до КНР.

Про це повідомляє Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

"У ході проведення Сьомого засідання українсько-китайської Підкомісії з питань співробітництва у галузі сільського господарства, яке проходило у м. Пекін 27 листопада 2019 року, було підписано Протокол ветеринарно-санітарних та фітосанітарних вимог щодо експорту шроту ріпакового з України до Китайської Народної Республіки між Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та Головним митним управлінням Китайської Народної Республіки та Протокол між Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та Головним митним управлінням Китайської Народної Республіки щодо вимог для меду, що експортується з України до КНР", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що підписання протоколів сприятиме активізації та налагодженню двосторонньої торгівлі, диверсифікації ринків збуту між Україною і Китайською Народною Республікою та відкриттю нових можливостей для українського бізнесу й експортерів, а також зміцненню зв’язків між обома країнами.

Від української сторони протоколи підписав заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України - торговий представник України – Тарас Качка, від китайської сторони – віце-міністр Головного митного управлінням Китайської Народної Республіки Ван Лінджун.

Як повідомляв Укрінформ, Китай є одним з ключових торговельних партнерів України в сфері АПК, який стабільно входить в ТОП 5 країн-імпортерів української аграрної продукції. За 5 місяців 2019 року аграрний товарообіг між країнами склав понад $860 млн, при цьому експорт досяг $795 млн".

Протягом останніх років двосторонній товарообіг продукцією АПК між Україною та КНР становить понад 1 млрд дол. США. Частка продукції АПК у загальній структурі українського експорту до КНР становить більше 50%. Сьогодні Україна є основним постачальником до Китаю кукурудзи та соняшникової олії (60-80% всього імпорту Китаєм протягом останніх років).