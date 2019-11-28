Українська курятина продаватиметься в Ефіопії
Укрінформ
Україна погодила з Ефіопією ветеринарний сертифікат для експорту м’яса птиці.
Про це повідомила Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
"Компетентні органи України та Ефіопії погодили сертифікат здоров’я для експорту м’яса птиці та продуктів з нього з України до Ефіопії", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, у 2020 році Держпродспоживслужба планує почати впроваджувати проєкт із видачі міжнародних ветеринарних сертифікатів на експорт через електронну систему. Це здійснюватиметься у рамках програми Світового банку.