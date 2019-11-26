Європарламент підтримав збільшення квот на українську курятину

Європарламент ратифікував внесення змін до економічної частини Угоди про асоціацію Україна-ЄС щодо збільшення безмитних квот на імпорт м'яса птиці (курятини).

Відповідне рішення, яке стосується поглибленої та всеосяжної ЗВТ, підтримали у вівторок 444 європарламентарії, повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Страсбурзі.

Європарламент 26 листопада ратифікував угоду між ЄС і Україною про внесення змін до економічної частини Угоди про асоціацію між сторонами щодо збільшення безмитної квоти на експорт українського м'яса птиці (курятини) до країн-членів Євросоюзу.

Домовленості передбачають поступове збільшення до 2021 року у 2,5 рази – до 70 тис. тонн на рік – безмитних квот експорту української курятини та переробленого м'яса курки.

Нині у рамках дії поглибленої і всеосяжної ЗВТ Україна-ЄС річна безмитна тарифна квота на експорт української курятини за двома підпозиціями «0207 13 70» та «0207 14 70» становить близько 20 тис. тонн.

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Як повідомляв Укрінформ, 30 липня Міністерство економічного розвитку і торгівлі України та Євросоюз за результатами проведених з початку 2019 року переговорів підписали угоду про збільшення квоти для українських експортерів м'яса птиці, передбачених Угодою про асоціацію Україна-ЄС.

Ці зміни набудуть чинності після ратифікації угоди парламентами обох сторін.

У свою чергу, ЄС розглядає досягнуті домовленості як уникнення ризику безлімітного та безмитного постачання на європейський ринок курятини з України та продуктів її переробки.