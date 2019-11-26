Європарламент підтримав збільшення квот на українську курятину
Відповідне рішення, яке стосується поглибленої та всеосяжної ЗВТ, підтримали у вівторок 444 європарламентарії, повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Страсбурзі.
Європарламент 26 листопада ратифікував угоду між ЄС і Україною про внесення змін до економічної частини Угоди про асоціацію між сторонами щодо збільшення безмитної квоти на експорт українського м'яса птиці (курятини) до країн-членів Євросоюзу.
Домовленості передбачають поступове збільшення до 2021 року у 2,5 рази – до 70 тис. тонн на рік – безмитних квот експорту української курятини та переробленого м'яса курки.
Нині у рамках дії поглибленої і всеосяжної ЗВТ Україна-ЄС річна безмитна тарифна квота на експорт української курятини за двома підпозиціями «0207 13 70» та «0207 14 70» становить близько 20 тис. тонн.
Як повідомляв Укрінформ, 30 липня Міністерство економічного розвитку і торгівлі України та Євросоюз за результатами проведених з початку 2019 року переговорів підписали угоду про збільшення квоти для українських експортерів м'яса птиці, передбачених Угодою про асоціацію Україна-ЄС.
Ці зміни набудуть чинності після ратифікації угоди парламентами обох сторін.
У свою чергу, ЄС розглядає досягнуті домовленості як уникнення ризику безлімітного та безмитного постачання на європейський ринок курятини з України та продуктів її переробки.