Експорт тваринницької продукції до ЄС може зупинитися з 2022 року

Україна не зможе з 2022 року експортувати свою тваринницьку продукцію до Європейського Союзу, якщо не приведе своє законодавство та нормативні документи у відповідність до нового регламенту ЄС.

По це заявив національний координатор проекту Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO) Віталій Башинський під час пресконференції з нагоди Всесвітнього тижня поінформованості про антибіотики “Стоп антибіотикорезистентності”, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Якщо Україна не ухвалить законодавчих актів стосовно благополуччя тварин та антибіотикорезистентності, у 2022 році, коли вступить в дію новий регламент ЄС, експорт (тваринницької продукції — ред.) з України буде обмежений”, - сказав Башинський.

Він зазначив, що сьогодні в Україні вже широкомасштабно застосовується програма державного моніторингу залишків ветеринарних препаратів та інших забруднювачів у продукції тваринного походження.

“Саме завдяки цій роботі Україна на сьогодні є експортером своєї тваринницької продукції до ЄС”, - наголосив експерт FAO.

Як повідомлялося, згідно з даними Держстату, за 9 місяців 2019 року Україна експортувала живих тварин та продуктів тваринного походження на 958,7 млн доларів, що на 8,2% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Зокрема, до країн ЄС за січень-вересень 2019 року було експортовано цієї продукції на 258,1 млн доларів, на 10,2% менше, ніж за 9 місяців 2018 року.