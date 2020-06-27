Угорська компанія оголосила про приєднання до "Турецького потоку"
Про це повідомляє турецьке видання Daily Sabah.
«Регулятор затвердив 10-річний план розвитку, який включає будівництво нового сербсько-угорського газопроводу, потужністю 6 мільярдів кубометрів щороку», - йдеться у повідомленні.
«Турецький потік» складається з двох ліній протяжністю 930 кілометрів, що проходять від Росії до Туреччини по Чорному морю, та двох окремих берегових ділянок завдовжки 142 кілометри та 70 кілометрів.
Проєкт має загальну річну потужність 31,5 млрд куб. м газу. Перша лінія потужністю 15,75 млрд кубометрів призначена для поставок внутрішнім споживачам Туреччини, а друга лінія - ще 15,75 млрд кубометрів - для транспортування російського газу далі в Європу через Болгарію.
Комерційні поставки по газопроводу розпочалися 1 січня цього року.
Як відомо, після пуску першої черги «Турецького потоку» Україна майже повністю втратила транзит газу з Російської федерації до Туреччини, Греції та Болгарії.