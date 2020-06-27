Угорська компанія оголосила про приєднання до "Турецького потоку"

Угорська компанія MOL оголосила в суботу, що приєднається до газопроводу «Турецький потік», що був прокладений з Росії до Туреччини. У компанії повідомили про приєднання до газопроводу через Сербію.

Про це повідомляє турецьке видання Daily Sabah.

«Регулятор затвердив 10-річний план розвитку, який включає будівництво нового сербсько-угорського газопроводу, потужністю 6 мільярдів кубометрів щороку», - йдеться у повідомленні.

«Турецький потік» складається з двох ліній протяжністю 930 кілометрів, що проходять від Росії до Туреччини по Чорному морю, та двох окремих берегових ділянок завдовжки 142 кілометри та 70 кілометрів.

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Проєкт має загальну річну потужність 31,5 млрд куб. м газу. Перша лінія потужністю 15,75 млрд кубометрів призначена для поставок внутрішнім споживачам Туреччини, а друга лінія - ще 15,75 млрд кубометрів - для транспортування російського газу далі в Європу через Болгарію.

Комерційні поставки по газопроводу розпочалися 1 січня цього року.

Як відомо, після пуску першої черги «Турецького потоку» Україна майже повністю втратила транзит газу з Російської федерації до Туреччини, Греції та Болгарії.