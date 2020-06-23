В Україні завершили рефармінг радіочастот для технології 4G

Український державний центр радіочастот (УДЦР) завершив рефармінг радіочастот у діапазоні 900 МГц для початку реалізації проєкту із покриття території країни технологією зв`язку 4G.

Про це повідомляється на сайті УДЦР.

"Забезпечено рефармінг радіочастот в діапазоні 900 МГц. УДЦР завершив видачу дозвільних документів на більш ніж 17 тис. базових станцій радіотехнології GSM-900", - йдеться у повідомленні.

Як розповів директор УДЦР з питань радіочастотних присвоєнь Євген Мирзаков, після завершення процедур здійснення рефармінгу в діапазоні 900 МГц кожен з мобільних операторів зможе використовувати суцільні смуги радіочастот, що є необхідною передумовою запровадження технології 4G/LTE у діапазоні 900 МГц.

Використання радіочастот діапазону 900 МГц (додатково до діапазонів 1800/2600 МГц, що вже використовуються в Україні) дозволить мобільним операторам зв’язку розгортати мережі 4G/LTE не тільки у містах, а й у сільській місцевості та на автошляхах.

За словами Мирзакова, УДЦР забезпечив видачу дозвільних документів для базових станцій GSM-900 для ПрАТ «Київстар», ПрАТ «Vodafone Україна», ТОВ «Лайфселл». Саме завдяки проведенню рефармінгу протягом найближчих 2,5 років у сільській місцевості та на автошляхах повинна збільшитися швидкість передачі даних і доступу до мережі Інтернет завдяки використанню технології 4G/LTE-900.

Зазначається, що рефармінг радіочастот в діапазоні 900 МГц став можливим завдяки спільній роботі Міністерства цифрової трансформації України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації (НКРЗІ), провідних операторів мобільного зв’язку України, асоціації «ТЕЛАС», а також інших профільних асоціацій та державних органів.

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Як повідомлялося, відповідно до Указу Президента України №497 від 8 липня 2019 року “Про деякі заходи щодо поліпшення доступу до мобільного Інтернету” і затвердженої НКРЗІ “Дорожньої карти заходів по рефармінгу” мобільні оператори Київстар, Vodafone Україна та lifecell у червні 2020 року продовжили процедури обміну радіочастотами у діапазоні 900 МГц.