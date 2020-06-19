Три мобільні оператори почали спільні дії з обміну радіочастотами діапазону 900 МГц

Телеком-оператори Київстар, Vodafone Україна та lifecell почали спільні дії з обміну радіочастотами діапазону 900 МГц.

Це дасть можливість запроваджувати зв’язок 4G по всій країні, зокрема у населених пунктах з кількістю населення від 2000 осіб, у сільській місцевості та на автодорогах, повідомили Укрінформу оператори у своїй спільній заяві.

«Відповідно до Указу Президента України № 497 від 8 липня 2019 року «Про деякі заходи з покращення доступу до мобільного інтернету» та затвердженої НКРЗІ «Дорожньої карти заходів з рефармінгу», 19 червня 2020 року телеком-оператори Київстар, Vodafone Україна та lifecell розпочали спільні дії з обміну радіочастотами діапазону 900 МГц. Завдяки рефармінгу кожен з операторів зможе використовувати суцільні смуги радіочастот, які є достатніми для можливості запровадження та використання сучасного стандарту четвертого покоління мобільного зв’язку», - йдеться у повідомленні.

За інформацією операторів, уже влітку 2020 року вони здійснять обмін радіочастотами у восьми західних областях України, з яких першою стане Закарпатська. Надалі заходи з рефармінгу будуть охоплювати інші регіони України і повністю завершуються до кінця 2020 року. Для налаштування базових станцій GSM900 на LTE900 мобільні оператори повинні відключати на короткий час і перезавантажувати своє обладнання. Зазначається, що роботи проводяться у нічні години, при найменшому навантаженні на мережі, що дозволить мінімізувати можливе зниження якості зв’язку.

Як повідомлялося, сучасна LTE-технологія надає абонентам можливість користуватись мобільним інтернетом на ще більш високій швидкості, мати більш стабільне те якісне інтернет-з’єднання на усій території України. Відповідно до умов нових ліцензій на використання діапазону 900 МГц мобільні оператори зобов’язані протягом двох років охопити 4G покриттям 90% населення країни, зокрема населені пункти з населенням від 2000 осіб, сільську місцевість, транспортну інфраструктуру, тощо. Завдяки цьому кожен громадянин України, незалежно від свого місця розташування, зможе повноцінно користуватись усіма перевагами цифрового світу.

Рефармінг радіочастот у діапазоні 900 МГц став можливим завдяки спільній роботі провідних операторів мобільного зв’язку України, фахівців НКРЗІ, Міністерства цифрової трансформації, асоціації ТЕЛАС, інших профільних асоціацій і державних органів.

Фото: Київстар