Рішення НКРЗІ про зниження ставки інтерконекту прийняли з порушеннями - Державна регуляторна служба

Державна регуляторна служба України вважає, що рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (НКРЗІ), про зниження розрахункових такс за термінацію голосового трафіку всередині країни на 33,3% прийняте з порушенням.

Про це йдеться у листі Державної регуляторної служби до Міністерства юстиції після аналізу відповідного звернення Федерації роботодавців України і самого рішення , текст якого є у розпорядженні Укрінформу.

«ДРС здійснено аналіз рішення НКРЗІ та встановлено, що з урахуванням вимог статті 1 Закону України від 11.09.2003 № 1160 – ІУ «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» зазначене рішення має ознаки регуляторного акта, а його прийняття потребувало реалізації процедур, встановлених законом… Відповідний проєкт рішення НКРЗІ dsl 19.05.2020 № 195 «Про внесення змін до Розрахункових такс за послуги пропуску трафіку до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках послуг пропуску трафіку» разом з аналізом регуляторного впливу не було оприлюднено і розміщено на офіційному веб-порталі розробника, а також на розгляд до ДРС цей проєкт рішення не надходив. З огляду на зазначене, рішення НКРЗІ прийнято з порушенням вимог закону № 1160», - йдеться у документі.

У зв’язку з цим ДРС направила лист до Мін’юсту про порушення вимог регуляторного законодавства під час прийняття НКРЗІ рішення № 195.

Державна регуляторна служба також запропонувала НКРЗІ вжити заходів щодо приведення вказаного рішення у відповідність до вимог регуляторного законодавства.

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Як повідомлялося, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, 19 травня ухвалила рішення знизити на третину такси інтерконекту з 1 січня 2021 року (на 33,3% - з 0,12 до 0,08 грн/хв.).

У НКРЗІ тоді пояснили, що таке рішення ухвалене з огляду на те, що протягом останніх років аналіз звітності операторів показав стабільне збільшення обсягів міжоператорського трафіку з 5,9% у 2017 році до 15,4% у 2019 році.

Натомість Київстар звернувся до профільних комітетів Верховної Ради та міністерств через можливе зниження доходів телекомринку у зв'язку із запланованим запровадженням НКРЗІ зниження розрахункової такси за термінацію голосового трафіку всередині країни.

Експерти Київстар вважають, що у перспективі кількох найближчих років це призведе до значних втрат доходів телекомринку, зменшення податкових виплат до Держбюджету і ускладнень для будівництва мереж 4G у сільській місцевості й на автошляхах. За розрахунками оператора, у результаті цього запровадження Державний бюджет, зокрема, недоотримає 32 млн грн податкових платежів у перспективі чотирьох років.

Фото: Київстар