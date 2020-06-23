Суд повернув Міноборони 40-гектарну ділянку одеського аеродрому "Шкільний"

Господарський суд Києва задовольнив низку позовів прокурорів та органів військового управління щодо визнання незаконним та скасування рішення Одеської міськради щодо вилучення трьох земельних ділянок військового аеродрому «Шкільний» загальною площею 39,7 гектара.

Про це повідомили кореспонденту Укрінформу в юридичному підрозділі повітряного командування "Південь".

"Суд визнав незаконними і скасував рішення Одеської міської ради, ухвалені в 2017 році щодо відведення земельних ділянок з метою забудови території військового аеродрому «Шкільний» загальною площею 39,7 гектара. Оскільки ці рішення були ухвалені з перевищенням наданих законом повноважень і порушували права держави як власника в особі Міністерства оборони України", - зазначили в повітряному командуванні "Південь".

У Міноборони нагадали, що суд повернув державі земельні ділянки військового містечка № 10, розташовані на військовому аеродрому «Шкільний», де базуються винищувачі, що несуть бойове чергування із охорони південних повітряних рубежів держави, користуються ним також повітряні судна ДСНС та ВМСУ.

Як повідомляв Укрінформ, торік у провадженні судів, за даними Мінооборони, перебували шість позовних заяв від Міністерства оборони про визнання незаконними та скасування рішень Одеської міської ради щодо відведення земельних ділянок військового аеродрому «Шкільний» комунальним підприємствам під капітальне будівництво та в оренду суб’єктам господарської діяльності.

22, 30 та 31 липня 2019 року Господарський суд Одеської області задовольнив заяви Міноборони про забезпечення позову, заборонивши місцевій владі і комунальникам вчиняти будь-які дії щодо ділянки площею 68 га аеродрому. У зазначені справи також вступила Військова прокуратура Південного регіону України.

В Одесі вранці 29 жовтня 2017 року близько 40 осіб у балаклавах вчинили ймовірну спробу рейдерського захоплення частини території військового об'єкта, який є власністю Міністерства оборони України.

Пізніше поліція Одеської області спростувала заяву ВСУ про захоплення військового об'єкта. У поліції заявили, що близько 40 чоловіків у балаклавах - це приватна охорона будівельників, які мають дозвіл від міської влади на будівництво торгового центру.

Читайте також: СБУ викрила привласнення бюджетних коштів посадовцями Міноборони

У листопаді 2017 року командира частини притягнули до відповідальності за бездіяльність під час знесення паркану аеродрому «Шкільний», а в грудні Господарський суд Одеської області виніс рішення у справі про конфлікт між військовою частиною та комерційною компанією з приводу ділянки землі в Одесі в районі аеродрому «Шкільний» і зобов'язав приватну компанію знести паркан на території військового об'єкта.