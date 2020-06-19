СБУ викрила привласнення бюджетних коштів посадовцями Міноборони

Служба безпеки України викрила на Одещині привласнення посадовцями Міністерства оборони понад 11 млн грн, виділених з бюджету на будівництво військових містечок.

Про це повідомили у пресцентрі СБУ.

"Оперативники спецслужби задокументували, що організували оборудку чиновники Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління МО України за змовою з афілійованими комерційними структурами. У ході виконання підрядних будівельних робіт посадовці підписували акти виконаних робіт за фактично невиконані послуги із будівництва казарм поліпшеного планування", - йдеться у повідомленні.

За даними СБУ, посадовці перераховували бізнесменам бюджетні кошти, частину з яких привласнювали. У межах кримінального провадження співробітники спецслужби спільно з представниками Південного офісу Держаудитслужби провели аудит будівництва двох казарм поліпшеного планування в одному з військових містечок у селищі Чорноморське.

«Лише у ході огляду двох казарм було виявлено факти невиконання робіт на суму понад 11 мільйонів гривень. Правоохоронці провели низку обшуків в офісних приміщеннях комерційної структури, адміністративній будівлі МО України, за місцем будівництва казарм та адресами проживання п’ятьох фігурантів кримінального провадження. Під час слідчих дій вилучено докази, зокрема документацію, які підтверджують оборудку з бюджетними коштами», - заявили в СБУ.

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Наразі організатору корупційної схеми, директору будівельної компанії, а також двом керівникам Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління оголошено підозри. Їм інкримінують вчинення злочинів у складі організованої групи, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Фото: СБУ