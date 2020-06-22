Частка вітчизняних постачальників озброєння до ЗСУ зросте до 90%

Під час закупівель частка вітчизняних постачальників озброєння та військової техніки у найближчі три роки зросте до майже 90%.

Про це повідомив заступник міністра оборони України Олександр Миронюк, інформує пресслужба Міноборони.

«Відповідно до основних показників Державного оборонного замовлення у 2020, 2021, 2022 роках частка українських постачальників становитиме майже 90 %. Закупівлі за імпортом становитимуть близько 10 %», - повідомив заступник міністра.

Щодо закупівлі високотехнологічного озброєння, Миронюк повідомив, що планується закупівля ракет типу “Вільха” до РСЗВ “Смерч”, сучасних високоточних протитанкових засобів, новітніх засобів ураження термобаричної дії, роботизованих машин розмінування, безпілотних авіаційних комплексів різного призначення, сучасних цифрових засобів зв’язку та радіоелектронної боротьби, протикорабельного ракетного комплексу наземного базування “Нептун”, берегових радіолокаційних станцій спостереження за надводною обстановкою СР-210 “Дельта”, заобрійних радіоелектронних засобів виявлення та цілевказування “Мінерал-У”.

Крім того, Миронюк повідомив про збільшення фінансування на виконання дослідно-конструкторських робіт. «Відповідно до основних показників Державного оборонного замовлення у 2020 році на виконання дослідно-конструкторських робіт буде спрямовано 1,7 млрд. грн. Це 6,5 % від загального фінансування Державного оборонного замовлення, у тому числі направлені на створення в першу чергу високотехнологічних систем та роботизованих комплексів різного призначення», - повідомив заступник міністра.

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Він також зазначив, що наразі розглядається доцільність відкриття декількох нових дослідно-конструкторських робіт.