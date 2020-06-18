Двом підприємствам Укроборонпрому призначили нових керівників

Номінаційний комітет Державного концерну "Укроборонпром" обрав нових керівників двох своїх підприємств - КП "ШКЗ "Імпульс" та ДП "Завод 410 ЦА".

Про це повідомляє пресслужба концерну.

«За підсумками роботи Номінаційного комітету Державного концерну "Укроборонпром" було обрано нових керівників двох підприємств-учасників Концерну. Директором КП "ШКЗ "Імпульс" став Віталій Кайнара, який працює на цьому заводі майже все своє трудове життя – 38 років… Генеральним директором ДП "Завод 410 ЦА" став Олександр Пащенко», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, Кайнара з 2016 року працював заступником директора "Імпульсу" з економіки та фінансів, протягом останніх двох місяців виконував обов’язки директора цього підприємства. Має великий управлінський досвід та знання галузі. Призначений на посаду керівника наказом гендиректора ДК “Укроборонпром” від 16.06.2020 р.

Пащенко у 2018-2019 рр. працював заступником гендиректора Укроборонпрому з авіабудування, має досвід розробки антикризових стратегій авіаційних підприємств та успішної зовнішньоекономічної діяльності у цій сфері. До цього протягом трьох років очолював ДП "Харківський машинобудівний завод "ФЕД"; також працював у ДП "Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова". Призначений на посаду наказом гендиректора Укроборонпрому від 29.05.2020 р.

У пресслужбі поінформували, що засідання номінаційного комітету з відбору кандидатів відбулися 27 травня та 15 червня 2020 року, до фінального етапу співбесіди із членами номінаційного комітету було запрошено 12 кандидатів. Усі кандидати представили своє бачення розвитку підприємств та плани першочергових кроків, пройшли оцінку компетенцій, антикорупційну та перевірку служби безпеки Концерну. Також переможці перед призначенням на посаду добровільно пройшли дослідження на поліграфі.

Як повідомлялося, до складу номінаційного комітету входить вище керівництво Концерну, а також запрошуються незалежні представники, що спостерігають за справедливістю прийняття рішень та прозорістю перебігу самого відбору. Серед запрошених - представники профільного комітету Верховної Ради України та Ради Національної Безпеки та Оборони, представники посольств країн “Великої сімки” (G7) та незалежних антикорупційних громадських організацій: Незалежний Антикорупційний Комітет з Оборони (НАКО) та State Watch.

За інформацією очільника Укроборонпрому Айвараса Абромавичуса, за час роботи нової команди в Концерні змінено керівництво 32 підприємств.