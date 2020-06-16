Законопроєкт про "нульове декларування" представлять найближчим часом – Гетманцев

Законопроєкт щодо запровадження так званого нульового податкового декларування наразі погоджується між гілками влади і буде представлений найближчим часом.

Про це журналістам у вівторок розповів голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу"), повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Щодо нульового декларування – дійсно законопроєкт є, дійсно, він погоджується сьогодні з усіма гілками влади. Я думаю, що найближчим часом ми його представимо вам", - сказав Гетманцев.

Депутат також розповів, що передбачає цей законопроєкт.

"Детальніше, 5% - загальна ставка декларування, 9% - якщо активи перебувають за кордоном або якщо гроші перебувають за кордоном, 2,5% - якщо гроші вкладаються в державні облігації внутрішньої позики. Буде, якщо я не помиляюся, 9 місяців на декларування. Амністія – справа добровільна, ніхто нікого примушувати не буде", - зазначив Гетманцев.

При цьому депутат уточнив, що "нульове декларування" навряд чи встигнуть запровадити до осені.

Як повідомляв Укрінформ, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 11 червня під час пресконференції на тему "100 днів уряду" повідомив, що Кабінет міністрів планує вже цього року запровадити в Україні так звані нульові податкові декларації.