Уряд планує цього року запровадити "нульову декларацію"

Уряд планує вже цього року запровадити в Україні так звані нульові податкові декларації.

Про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час пресконференції на тему "100 днів уряду", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми працюємо над тим, щоб запровадити це ("нульову декларацію" - авт.) як елемент залучення додаткового капіталу в економіку України. Тому звичайно ми плануємо робити це у цьому році", - сказав Шмигаль.

Як відомо, "нульова декларація" - це механізм легалізації доходів, який дає змогу протягом певного періоду задекларувати всі доходи, отримані до певної дати, та сплатити з них податок.

Як повідомляв Укрінформ, 4 березня цього року на позачерговому засіданні, скликаному на вимогу Президента, Верховна Рада відправила у відставку уряд Олексія Гончарука. У той же день парламент призначив на посаду Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та затвердив склад нового уряду.