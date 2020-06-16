Ціни на нафту стабільні на тлі побоювань щодо попиту

Ціни на нафту стабілізувалися у вівторок після підйому за підсумками попередньої сесії на тлі побоювань, що зберігаються, з приводу загрози для попиту на енергоносії у разі другої хвилі пандемії коронавірусу і надій на подальше скорочення видобутку.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість серпневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $ 39,75 за барель, що на $ 0,03 (0,08%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.

Ф'ючерси на нафту WTI на липень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX виросли на $ 0,01 (0,03%) - до $ 37,13 за барель.

До понеділка число випадків коронавірусу в усьому світі перевищило 8 мільйонів, при цьому в Латинській Америці спостерігається сплеск числа інфікованих, у той час як США і Китай намагаються впоратися з новими спалахами. Але деякі спостерігачі повідомили, що не очікують повернення до жорстких обмежень, введених на початку року.

Підтримку ринку надала заява міністра енергетики ОАЕ Сухайля Мохамеда Фараджа аль-Мазроуея про те, що виробники, які досі не повністю дотримуються рівнів скорочення виробництва, які узгоджені у квітні ОПЕК +, посилять виконавську дисципліну. Він додав, що попит на нафту зростає, оскільки все більше країн послаблюють режим блокування і відновлюють свою економіку.

Зараз інвестори зосереджуються на панелі моніторингу ОПЕК +. Крім того, в їх фокусі залишаються дані про комерційні запаси нафти у США, які Американський інститут нафти (API) та Управління енергетичної інформації США (EIA) опублікують 16 і 17 червня відповідно.

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Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 39,78 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 39,78 долара за барель, що на 6 центів вище за рівень закриття торгів ($ 39,72).