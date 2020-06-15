Нафта дешевшає на тлі нової хвилі вірусної кризи

Ціни на нафту знижуються в ході торгів у понеділок на тлі тривог з приводу зростання числа заражень коронавірусом в США і Китаї.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість серпневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures в понеділок становить $ 37,65 за барель, що на $ 1,08 (2,79%) нижче ціни на закриття попередньої сесії.

Ф'ючерси на нафту WTI на липень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX опустилися в ціні на $ 1,44 (3,97%) - до $ 34,82 за барель.

За минулий тиждень Brent подешевшала на 8,4%, WTI - на 8,3%. Це перші тижневі втрати для обох марок з тижня, що завершився 24 квітня.

У Пекіні виник новий коронавірусний спалах, що викликає побоювання з приводу другої хвилі COVID-19. В 11 мікрорайонах району Фентай оголошений "режим воєнного часу" після того, як у п'яти працівників розташованого там оптового ринку "Сіньфаді" була діагностована коронавірусна інфекція.

Минулого тижня ціни на нафту знизилися на 8%, що стало першим падінням з квітня. Обвал цін був викликаний зростанням захворюваності коронавірусом у США. Минулої суботи було зареєстровано понад 25 тис. нових випадків зараження і все більше штатів повідомляють про новий сплеск коронавірусу.

«Відновлення попиту на нафту вже визначено як тривалий процес, і нова хвиля вірусної кризи напевно викличе побоювання, що відновлення попиту може зайняти навіть більше часу, ніж спочатку передбачалося», - йдеться в записці ING Economics.

Обсяг промислового виробництва в Китаї, найбільшому в світі імпортері сирої нафти, виріс в травні другий місяць поспіль, але це зростання виявилося менше, ніж очікувалося. Водночас нафтопереробні заводи КНР збільшили свою продуктивність в травні на 8,2% в річному зіставленні, до 13,6 млн бар. / Добу. (Б / д). Про це свідчать урядові дані.

Група моніторингу ОПЕК збереться 18 червня, щоб обговорити поточні скорочення видобутку і подивитися, чи дотримують країни-учасниці угоди ОПЕК + свою квоту скорочень. Однак, згідно з даними джерел в картелі, ніяких рішень на зустрічі ухвалюватися не буде.

Станом на 09:15 за київським часом, ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 37,44 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 38,80 долара за барель, що на 7 центів вище за рівень закриття торгів ($ 38,73).