Президент запевнив, що обмежень на імпорт добрив не буде - голова Держгеокадастру

Сьогодні на зустрічі Президента, Прем'єр-міністра, представників уряду та парламенту обговорювалося питання можливого квотування імпорту добрив у наступні три роки. Глава держави заявив, що вважає таке рішення недоцільним.

Про це у коментарі Укрінформу повідомив голова Держгеокадастру Роман Лещенко.

«Важлива новина для аграріїв – обмежень імпорту добрив не буде. Сьогодні мав розмову з Президентом Володимиром Зеленським, Прем‘єр-міністром Денисом Шмигалем, представниками уряду та парламенту за зверненням представників аграрного бізнесу», - зазначив він.

За словами Лещенка, підприємців хвилювало питання можливого розгляду запровадження квот на імпорт азотних, азотно-фосфорних та комплексних добрив у наступні три роки. Вони висловили занепокоєння, що ухвалення такого рішення може призвести до необґрунтованого перевищення внутрішніх цін на добрива над світовими і як наслідок - додаткових збитків українських сільгосптоваровиробників.

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«Вислухавши думки аграріїв та позицію урядовців, Глава держави заявив, що з огляду на стан ринку, квотування імпорту мінеральних добрив з країн – торговельних партнерів України є недоцільним. Дослівно Президент сказав наступне: «Я вважаю, що за тих обставинах, які склалися на ринку добрив, не потрібно обмежувати їх імпорт. Аграрії мають отримати доступні добрива і розвивати сільськогосподарський потенціал України. Бо це наша продовольча безпека». Як голова держгеокадастру вважаю, що це рішення правильне і воно допоможе українським аграріям в нинішніх умовах досягти найвищих показників врожайності», - розповів Лещенко.

Як повідомляв Укрінформ, у 28 травня в Києві відбулася акція протесту аграріїв проти запровадження квот на імпорт мінеральних азотних добрив. Сільгоспвиробники вимагали від Кабміну та Президента не допустити ухвалення Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства квот на імпорт мінеральних азотних добрив, оскільки, на їхню думку, це призведе до монополізації ринку та стрибка цін.

До того Міністерство економіки оголосило про рішення запровадити квоти імпорт мінеральних азотних добрив на рівні близько 30% ринку. Решту обсягу має заповнити український виробник. Однак 28 травня у Мінекономіки заявили, що рішення про введення квот на добрива ще не прийнято.

Про можливість запровадження квот почали говорити у серпні 2019 року, коли Міжвідомчою комісією з питань міжнародної торгівлі було ініційовано розслідування щодо імпорту азотних добрив. Йдеться про імпорт з країн - торгових партнерів України: ЄС, держав Перської затоки, Північної Африки, а також Туреччини, Казахстану, Білорусі, Грузії, Китаю, США.

За інформацією Всеукраїнської аграрної ради, основними ініціаторами цього розслідування виступили підприємства, які входять у групу компаній Ostchem Дмитра Фірташа та «Дніпроазот» Ігоря Коломойського.

Сьогодні виробництвом азотних міндобрив в Україні займаються три заводи групи Ostchem Дмитра Фірташа, «Дніпроазот» Ігоря Коломойського і державний Одеський припортовий завод.

Торік Антимонопольний комітет визнав групу Фірташа монополістом через домінуючу роль на ринку і розпорядився примусово розділити її. Це рішення оскаржується у судах.