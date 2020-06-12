Бензин і дизпальне подешевшали за рік майже на чверть

Із травня 2019 по травень 2020 року всі види моторного пального подешевшали більш ніж на чверть.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

У травні 2020 року ціна бензину А-92 у середньому по Україні становила 20,85 грн за 1 л (на 27,9% менше, ніж у травні 2019 року); бензину А-95 – 21,88 грн за 1 л (на 27,1% менше); дизельного пального – 21,23 грн за 1 л (на 28,2% менше).

Скраплений газ із травня 2019 року по травень 2020 року подорожчав на 34,7%, до 11,01 грн за 1 л.

Як повідомляв Укрінформ, споживчі ціни у травні 2020 року проти квітня 2020 року збільшилися на 0,3%, проти травня 2019 року – на 1,7%. Загалом за січень-травень 2020 року ціни на споживчому ринку зросли на 2,3% у порівнянні із аналогічним періодом 2019 року.