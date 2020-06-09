Держстат порахував інфляцію — як змінилися ціни у травні

У травні 2020 року споживчі ціни в Україні збільшилися на 0,3% у порівнянні із попереднім місяцем.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

"Інфляція на споживчому ринку у травні 2020 року порівняно із квітнем 2020 року становила 0,3%, з початку року – 1,8%. Базова інфляція у травні 2020 року порівняно із квітнем 2020 року становила 0,1%, з початку року – 1,5%", - йдеться у повідомленні.

Споживчі ціни у травні 2020 року проти квітня 2020 року збільшилися на 0,3%, проти травня 2019 року – на 1,7%. Загалом за січень-травень 2020 року ціни на споживчому ринку зросли на 2,3% у порівнянні із аналогічним періодом 2019 року.

Серед споживчих товарів та послуг у травні 2020 року у порівнянні із травнем 2019 року найбільше подорожчали фрукти (на 34,8%), водопостачання (на 25,1%) та каналізація (на 21,4%).

Максимально подешевшали із травня 2019 року по травень 2020 року природний газ (на 53,5%), паливо та мастила (на 28,2%), овочі (на 21,3%).

Як повідомлялося, за даними Держстату, інфляція на споживчому ринку у травні 2019 року порівняно із квітнем 2019 року становила 0,7%, з початку 2019 року – 4,2%. Базова інфляція у травні 2019 року порівняно із квітнем 2019 року становила 0,2%, з початку року – 2,3%.